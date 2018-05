Operativní a politický plán: Rakousko řeší s balkánskými státy rostoucí počet migrantů

Rakousko a balkánské státy řeší rostoucí počet migrantů v jihovýchodní Evropě. Ve Vídni to ve středu řekl rakouský ministr vnitra Herbert Kickl, jenž hovořil se svými protějšky z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kosova, Makedonie, Řecka, Slovinska a Srbska. Všichni podle Kickla chtějí zabránit obnovení pohybu běženců do střední Evropy. Vídeň 22:34 30. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakouský ministr vnitra Herbert Kickl. | Foto: Heinz-Peter Bader | Zdroj: Reuters

Ministři se shodli na „operativním a politickém plánu“, citovala Kickla agentura DPA. Konkrétní opatření budou předmětem schůzky 6. června ve Slovinsku.

Rakousko podle Kickla v případě vyhrocení situace zavře hranice, „aby se neopakovala krize z let 2015/2016“. Tehdy se do Rakouska dostaly po takzvané balkánské trase z Řecka desetitisíce migrantů. Většina z nich ale pokračovala v cestě do Německa.

Kickl je členem protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Rakousko od července převezme předsednictví EU a boj proti nelegální migraci učiní jednou ze svých priorit.

Do Albánie a Černé Hory dorazilo do konce května tolik migrantů, jako za celý loňský rok. Řekl to mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). V Bosně pobývá přibližně 5000 běženců hlavně ze Sýrie, Afghánistánu a Pákistánu. V Řecku je kolem 60 000 registrovaných migrantů, kteří často nechtějí čekat na azylové řízení a snaží se dostat dál do Evropy.