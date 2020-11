Teroristický útok je pro otevřenou Vídeň šok, načasování s Francií je souhra náhod, říká analytik

Ulicemi Vídně v pondělí večer otřásl teroristický útok, při níž docházelo otevřené střelbě do skupin lidí přímo v centru rakouské metropole. Úřady již během v potvrdily civilní obětí a ve městě probíhala i během úterý rozsáhlá policejní akce. „V Rakousku je útok zdánlivě překvapivý, ale je známo, že multikulturní a imigrační soužití tam skřípe,“ říká analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Praha 10:19 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Milana Slezáka je teroristický útok šokem především pro vídeňské stoupence otevřené společnosti | Foto: Jana Přinosilová

Jak se podobný útok mohl stát v Rakousku, kde multikulturní soužití sice skřípe, ale v zásadě funguje? Může se něco podobného stát znovu a jinde?

Jinde se to již mnohokrát stalo. Útoky tohoto typu, tedy na takzvaný měkký cíl, a střelba na lidi, kteří si přišli užívat pohody do restaurací, známe z jiných míst z Evropy. V Rakousku je to zdánlivě překvapivé, ale je známo, že multikulturní a imigrační soužití tam skřípe. Kdyby tomu tak nebylo, nemohly by v předchozích dekádách uspět rakouští Svobodní a například Sebastian Kurz by se nemohl stát kancléřem. Ten byl zvolen i proto, že určitý díl rétoriky Svobodných převzal a byl vyhraněn proti bezbřehé proimigrační politice.

A kdo by pochyboval, že i v otevřené Vídni takové problémy mají, ať si vzpomene na incident z minulého týdne, kdy do kostela sv. Antonína vtrhla asi padesátka cizinců, okopávali a ničili kostelní lavice a provolávali Alláhu akbar. Těmto lidem jde na vrub i několik předchozích napadení kolemjdoucích.

Jak hluboce může incident Rakušany zasáhnout a ovlivnit je?

Zejména pro Vídeň to bude velký šok. Pochopí tím pocity lidí v Nice, v Paříži nebo v Londýně, kde s takovým druhem teroru přišli do styku už dříve. Myslím si, že to může i jako živou vodou pokropit Svobodné, kterým většinu voličů sebral kancléř Kurz. Šok to bude i pro vídeňské stoupence otevřené společnosti.

Není to dlouho, co se podobný čin odehrál v Nice. Proč se útoky dějí právě teď?

Myslím, že je to jen souhra okolností. Nejsou náznaky že by to byla koordinovaná akce. Ale když se podíváme do minulosti, tak podobných útoků bylo více a dělilo je klidně jen několik týdnů. Je však důležité si připustit, že Vídeň, která se jako středoevropské město tolik podobá Praze, může být v nebezpečí.

Dá se říci, že se v Evropě mění společensko-náboženské klima?

To už se změnilo před několika lety. I německá kancléřka Angela Merkelová, která je obviňována z podpory proimigrační vlny před pěti lety, je člověk, který řekl, že politika multikulturalismu je mrtvá.