Rakušané protestují proti plánu zrušit protikuřácký zákon. Petici podepsalo přes 300 tisíc lidí

Více než 300 tisíc Rakušanů během jednoho týdne podpořilo petici proti plánu nové pravicové vlády upustit od úplného zákazu kouření v restauracích. Předchozí vláda velké koalice lidovců (ÖVP) a sociálních demokratů (SPÖ) původně naplánovala absolutní zákaz kouření v gastronomických zařízeních od letošního 1. května. Vídeň 13:24 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská vláda se nakonec rozhodla zakázat kouření celoplošně, | Zdroj: Reuters

Proti už schválenému protikuřáckému zákonu se stavěl nový koaliční partner lidovců, pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ), podle které by zákaz ohrozil rakouskou gastronomii.

Lidovci a svobodní se při uzavírání koalice v prosinci dohodli, že absolutní zákaz kouření v platnost nakonec nevstoupí. Zachován by tak měl zůstat současný stav, kdy lze kouřit v místnostech, které jsou k tomu určené a zároveň jsou oddělené od nekuřáckých prostor. Zároveň ale má být posílena ochrana mladistvých před kouřením. Cigarety by si napříště měli mít možnost koupit jen lidé starší 18 let. V současnosti si v Rakousku tabákové výrobky mohou kupovat už šestnáctiletí.

'Don't smoke'

Plán nové vlády vyvolal protireakci v podobě iniciativy Don't smoke, kterou spustila lékařská komora a bojovníci proti rakovině. Protikuřáckými opatřeními se nyní musí znovu zabývat parlament, k čemuž by stačilo už 100 tisíc podpisů. Do čtvrtečního odpoledne přitom iniciativu podle agentury APA podpořilo už 303 tisíc lidí.

Podpisová akce, jejímž vlastním cílem je vyvolat referendum o zákazu kouření, už vyvolala širokou debatu. V řadách lidovců a svobodných dokonce sílí hlasy po uspořádání všelidového hlasování. Například šéf zemské organizace FPÖ v Korutanech Gernot Darmann je pro urychlené referendum. Předseda FPÖ Heinz-Christian Strache ale ve středu prohlásil, že se takové referendum neuskuteční dříve než v roce 2021, kdy mají podle koaliční dohody vstoupit v platnost nová kritéria pro pořádání referend.

Návrh na absolutní zákaz kouření v restauracích předložila předchozí vláda už v roce 2015. Platit měl protikuřácký zákon začít v květnu, tedy rok poté, co podobná norma začala platit také v České republice.

V Rakousku, které je podle statistik na třetím místě v počtu kuřáků v Evropské unii, podle místního ministerstva zdravotnictví ročně zemře na následky konzumace tabákových výrobků 13 tisíc lidí.

Částečný zákaz kouření na veřejných místech byl v Rakousku zaveden už v roce 2009, rozsáhlý seznam výjimek ale výrazně omezil jeho účinnost. Od roku 2010 mohou provozovatelé restaurací umožnit zákazníkům kouřit jen v případě, že mají k dispozici oddělenou kuřárnu nebo je-li jejich provozní plocha menší než 50 čtverečních metrů.