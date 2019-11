V restauracích si nezapálí už ani Rakušané. Zákaz kouření se vztahuje i na elektronické cigarety

V Rakousku v pátek vstoupil v platnost zákon, který zakazuje kouření v restauracích a podobných zařízeních. Účastníci halloweenských večírků i štamgasti ve venkovských hospodách museli své cigarety uhasit úderem půlnoci. Kuřákům, které od nynějška kontrola přistihne v restauraci, baru či kavárně s cigaretou v ruce, hrozí pokuta 100 eur, asi 2600 korun. Vídeň 7:24 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Rakousku začal v pátek 1. listopadu platit protikuřácký zákon (ilustrační foto). | Zdroj: Reuters

Kdo si bude ale zapalovat pravidelně, mohl by zaplatit až 1000 eur, 26 000 korun. Provozovatelům restaurací hrozí pokuta až 10 000 eur, 260 000 korun.

Zákaz kouření v restauracích, barech a kavárnách schválil rakouský parlament letos v červenci. Proti hlasovali jen poslanci pravicově populistické Svobodné strany Rakouska.

Rakousko už nebude přezdívané popelníkem Evropy. Cigaretu si kuřáci v barech a restauracích už nezapálí.

Původně se přitom mělo přestat v restauracích kouřit již od loňského 1. května. Tehdejší koaliční vláda lidovců a svobodných ale příslušnou část protikuřáckého zákona zrušila. Zákaz se do hry vrátil až poté, co se letos v květnu kabinet v čele s kancléřem Sebastianem Kurzem rozpadl.

„Myslím si, že zákaz kouření je hloupý. Má být prostor pro kuřáky i pro nekuřáky. Teď bude většina z nás stát venku, to prostě není správné,“ řekl Radiožurnálu Rakušan Hans z městečka Kittsee. Hans pravidelně navštěvuje hospodu Leban, podnik je rozdělený na kuřáckou a nekuřáckou část. I na něj tak zákaz dopadá.

„Musíme se podle toho zařídit. Velká místnost je pro nekuřáky, malá pro ty, co si chtějí dát cigaretu. Teď to budeme muset změnit,“ komentoval majitel zmíněné hospody Josef Leban a dodal, že je zejména rád, že se ví, jak to bude.

Popelník Evropy

Alpská republika dosud platila za jeden z posledních rájů kuřáků v Evropské unii, přezdívalo se jí kvůli tomu dokonce popelník Evropy.

Od pátku si už milovníci tabáku budou moci zapálit jen na zahrádkách a v dalších venkovních prostorách restaurací. Ve všech veřejných prostorech, kde se vyrábí, zpracovává, podává nebo konzumuje jídlo a pití, je kouření zakázáno.

Nový zákaz se vztahuje i na doutníky, elektronické cigarety a dokonce i na vodní dýmky, které se kouřily ve specializovaných barech.

Lékař Florian Stigler ze Štýrského Hradce očekává, že již během prvního týdne rakouské nemocnice přijmou asi o 600 pacientů méně. „Mezinárodní studie ukazují, že gastronomie bez kouření snižuje srdeční infarkty v průměru o 15 procent, mrtvice o 16 procent a zápaly plic o 24 procent,“ uvedl Stigler.

Kouří třetina země

Zákaz kouření v restauracích vítá většina rakouských politických stran. Předsedkyně sociálních demokratů Pamela Rendiová-Wagnerová, která je sama lékařkou, označila pátek za „dobrý den pro zdraví Rakušanek a Rakušanů“.

Liberální strana NEOS uvedla, že pátek je „dobrým koncem téměř nekonečného příběhu“. Jen svobodní zákaz nadále kritizují. Majitelé restaurací a barů jsou v názoru na nový zákon podle rakouských médií rozdělení.

Podle dat z roku 2014 kouří pravidelně či příležitostně zhruba třetina Rakušanů. Mužů kouří pravidelně více než čtvrtina.

V Česku začal protikuřácký zákon, který zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách, platit na konci května 2017.