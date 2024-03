Rakousko zvažuje zákaz nošení zbraní na veřejnosti. Zákon se má týkat také větších nožů

V Rakousku se zvyšují počty trestných činů. Výrazně narůstají činy motivované pravicovým extremismem. Krajní pravice tam posiluje stejně jako v sousedím Německu. Nejvíc zkušeností s tím má hlavní město Vídeň nebo Dolní Rakousko. Nejde o napadení, ale rozhodně to není něco, co by úřady neznepokojovalo.

Doposud mohla rakouská policie vyhlásit bezpečnou zónu, tedy oblast, kam lidé se zbraněmi vůbec nesmí. Je třeba ve Vídni okolo zábavního parku Prater nebo na dvou různých místech v Innsbrucku. Přesto ale současný ministr vnitra řekl, že to nejjednodušší, co může udělat, je omezit jakékoliv nošení zbraní na veřejnosti.

Výjimky se budou uplatňovat především na profese bezpečnostních příslušníků, policistů, ochranky, ale také myslivců. To je v Rakousku podobně oblíbená činnost jako v České republice. Výjimka se plánuje i na situaci, kdy si někdo koupí zbraň a doveze si ji domů.

Zákon se týká také nožů. Neznamená to ale, že se zakážou malé švýcarské nožíky, které mají lidé třeba v přírodě. Bude se to týkat specifických nožů s jasně stanovenou délkou čepele. Zákaz nebude zahrnovat ani pepřové spreje na sebeobranu.

Rakušané nemuseli pro inspiraci chodit daleko. V sousední Itálii je velmi přísný zákaz nošení zbraní na veřejných prostranstvích. Zahrnuje i držení takzvaných chladných zbraní, což jsou nože, mačety, ale třeba i baseballová pálka. Zákon se v Itálii vztahuje i na kapesní nože. Skutečně tak hrozí, že kdyby policie odhalila třeba u turistů malý nožík, tak proti dotyčnému může začít vést trestní řízení.

I Německo má přísnou zbrojní legislativu. Držení zbraní na veřejnosti je tam zakázané a jejich vlastnictví kvůli sebeobraně je také velmi omezené. V České republice nošení zbraní na veřejnosti zakázané není, nesmí být ovšem viditelné.

Rakousko nemá tak přísnou zbrojní legislativu, jednodušší je i získat zbrojní průkaz. Stačí být starší 21 let, bezúhonný, deklarovat účel nabytí, který může být třeba sebeobrana, a absolvovat kurz u certifikovaného instruktora. Žadatelé musí mít i psychologický posudek.

Průkaz opravňuje k nákupu dvou zbraní kategorie B. Pokud by zbraní chtěl člověk mít víc, musí požádat o rozšíření. To ale musí být opět zdůvodnit a posouzení je mnohem striktnější než v prvním případě. Pro držení loveckých zbraní není potřeba ani zbrojní průkaz, je nutné pouze dosáhnout věku 18 let a registrovat se.