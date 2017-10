Rakouský prezident je připraven pověřit sestavením vlády Kurze, výsledek Zelených ho zklamal

Prezident Alexander Van der Bellen v neděli oznámil, že pokud se potvrdí předběžné odhady výsledků parlamentních voleb, pověří 31letého Sebastiana Kurze, šéfa lidové strany (ÖVP), sestavením nové vlády. Za bolestivé poté označil výsledky Zelených. Podle předběžných výsledků zatím vede ÖVP s 31 procenty a i sám Kurz se v televizní debatě stanice ORF označil za vítěze. Za cíl si klade vytvoření stabilní vlády. Vídeň 21:20 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexander Van der Bellen, rakouský prezident | Foto: Reuters

Kurz má nakročeno do kancléřského křesla. Ve svých 31 letech by se tak stal nejmladším šéfem vlády v Evropě. Prezident řekl, že pokud se odhady potvrdí, bude Kurz „jednoznačným vítězem“. Oficiální konečný výsledek voleb má být oznámen ve čtvrtek, ale už v neděli by mohl být znám výsledek předběžný.

Rakušané odvolili, podle prvních odhadů vede lidová strana Sebastiana Kurze, druhé místo je nejisté Číst článek

Volební výsledek je podle prezidenta částečně překvapivý. K výsledku své bývalé strany (Zelení) poznamenal, že je to bolestivé. Odhady naznačují, že poslanci Zelených v parlamentu po volbách neusednou.

Ve volbách do rakouské Národní rady zvítězili lidovci patrně před sociálními demokraty (SPÖ) kancléře Christiana Kerna. Těsně za nimi se podle předběžných propočtů umístila pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Do Národní rady přes čtyřprocentní práh pronikli ještě liberálové (NEOS) a Listina Petera Pilze, se kterou šel do voleb odpadlík od Zelených Peter Pilz. Samotní Zelení se podle aktuálních odhadů do parlamentu těsně nedostali, ale zatím to stále není jisté.