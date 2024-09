Rakouští Svobodní si připsali historické vítězství ve volbách. Předběžné výsledky jim dávají 29 procent

V nedělních rakouských parlamentních volbách zvítězila Svobodná strana Rakouska (FPÖ), označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. S odkazem na pondělní předběžné výsledky rakouského ministerstva vnitra o tom informovala agentura APA. Druzí skončili lidovci kancléře Karla Nehammera s 26,48 procenty hlasů a třetí opoziční Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) s 21,05 procenta hlasů. Vídeň 7:08 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Herbert Kickl (FPÖ), Andreas Babler (SPÖ) a Werner Kogler (Zelení) při televizní debatě v předvčer voleb (29. září 2024) | Foto: Lisa Leutner | Zdroj: Reuters

Nehammerova Rakouská lidová strana (ÖVP) získala 26,48 procenta hlasů, oproti posledním volbám z roku 2019 tak utrpěla ztrátu více než deseti procentních bodů. Naopak vítězní svobodní si připsali nárůst o rekordních 13,04 procentních bodů.

Na třetím a čtvrtém místě skončila opoziční Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) s 21,05 procenta hlasů a liberální strana NEOS s 8,96 procenta. Zelení dostali 8,03 procenta hlasů.

Vítězství FPÖ označuje za historické. Rakušané v neděli určovali složení Národní rady, parlamentní dolní komory, na příštích pět let. Volit mohlo až 6,35 milionu oprávněných voličů.

Už předvolební průzkumy ukazovaly na možný bezprecedentní úspěch krajní pravice. Nynější kancléř Nehammer z ÖVP avizoval, že by lidovci byli ochotni vstoupit do koalice s FPÖ za podmínky, že by si jejich lídr Herbert Kickl nenárokoval post kancléře.