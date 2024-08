Rakušan obviněný z přípravy útoku na koncert Swift vinu odmítá. S výbušninou chtěl prý ‚experimentovat‘

Rakušan podezřelý z přípravy teroristického útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni odmítá všechna proti němu vznesená obvinění. Agentuře APA to řekla jeho právnička Ina-Christin Stiglitzová. Rakouské úřady v týdnu uvedly, že se 19letý mladík ke všemu doznal. Vídeň 18:13 11. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion Happel poté, co byly tento týden zrušeny tři koncerty Taylor Swift když vláda potvrdila plánovaný útok na stadionu ve Vídni | Foto: Elisabeth Mandl | Zdroj: Reuters

„Chtěl být jenom cool,“ poznamenala právnička k tomu, že její klient složil přísahu věrnosti teroristické organizaci Islámský stát. Na myšlenky a propagandu Islámského státu podle advokátky na internetu skutečně narazil a zajímal se o ně, ale neidentifikoval se s nimi. Mladíka označila Stiglitzová za dítě a nezralého člověka, který by spáchání atentátu nepřenesl přes srdce.

Výbušninu, kterou v jeho bytě našla policie, prý jako „o techniku se zajímající člověk“ vyrobil podle návodu na internetu. „Chtěl vyzkoušet, jestli to funguje,“ tvrdí právnička, podle níž hodlal její klient s výbušninou jen „experimentovat“ a maximálně ji odpálit v lese. Bodné zbraně si pak prý objednal na internetu prostě proto, že se mu líbily.

Vyšetřovatelé mají za to, že Rakušan chtěl spolu se 17letým známým zaútočit výbušninou a bodnými zbraněmi na fanoušky u vídeňského koncertního stadionu. Jeho cílem bylo prý zabít co nejvíce lidí a byl připraven na to, že sám také přijde o život.

V bytě mladého muže ve východorakouském Ternitzu policie vedle funkční výbušniny našla mačety, nože a také přes 20 000 falešných eur a propagandistické islamistické materiály.