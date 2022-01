Explozi auta před Rallye Dakar vyšetřuje Francie jako terorismus. Podle Saúdské Arábie to byla nehoda

Výbuch se odehrál koncem prosince nedaleko hotelu v Džiddě, kde francouzská posádka strávila noc. Tým byl zrovna na cestě na stadion, kde technici prováděli poslední kontroly před zahájením závodu. Exploze zasáhla vůz a především část s řidičem Philippem Boutronem.

„Slyšeli výbuch, byli velmi vystrašení. V autě bylo šest lidí, pět z nich opustilo vůz a vyprostilo Philippa Boutrona - byl vážně zraněný a krvácel,“ řekla televizi France 3 mluvčí týmu Sodicars Racing Marie-France Estenaveová.

Podle ní představitelé týmu nemohli nikomu o výbuchu tři dny nic říct – a to ani rodinám - do doby, než budou známé oficiální výsledky vyšetřování.

61letý řidič Philippe Boutron utrpěl při výbuchu vážné zranění nohou. Okamžitě byl převezen do nemocnice v Džiddě, kde podstoupil operaci. Následně byl uveden do umělého spánku a podle serveru LCI mu hrozí amputace nohou. V pondělí Boutrona přepravili domů do Francie do vojenské nemocnice Percy na předměstí Paříže.

Boutron, který je zároveň prezidentem fotbalového klubu Orléans z francouzské třetí divize, na Rallye Dakar měl startovat už po deváté.

Případem se zabývá francouzská protiteroristická prokuratura, která jej vyšetřuje jako pokus o vraždu ve spojitosti s terorismem. Vyšetřovatelé na místě sice nenašli žádnou bombu nebo jiné výbušné zařízení, podle nich ale verzi terorismu podporují výpovědi svědků i jiné nalezené materiály.

Verzi atentátu dosvědčil i Boutronův týmový kolega Thierry Richard, který byl při výbuchu také v autě. Podle něj je jasné, že šlo o úmyslný násilný čin a nejen o nehodu. V rozhovoru pro televizi France Info popsal, že by byli všichni mrtví, kdyby byl motor na jiném místě, nebo kdyby šlo o jiný vůz.

Saúdskoarabští vyšetřovatelé nicméně verzi teroristického útoku odmítli a o případu mluví jako o nehodě. Organizátoři závodu ale verzi úmyslného násilného činu nevyloučili.

Francouzské ministerstvo zahraničí vydalo varování pro své spoluobčany v Saúdské Arábii a nabádá je k maximální ostražitosti a obezřetnosti. Není to poprvé, co v Saúdské Arábii (konkrétně v Džiddě) byli terčem Francouzi nebo lidé pracující ve službách francouzských diplomatických služeb.

Loni v říjnu neznámý pachatel zaútočil na člena ochranky francouzského konzulátu v Džiddě. Útok se odehrál v době mimořádně napjatých vztahů mezi Francií a některými muslimskými zeměmi, a to kvůli výrokům prezidenta Emmanuela Macrona, který při pietě za zavražděného francouzského učitele Samuela Patyho obhajoval karikatury. Některé země na základě těchto slov pak bojkotovaly francouzské výrobky.

Tým Philippa Boutrona i na jeho přání v Rallye Dakar nadále pokračuje. Posádka s Thierrym Richardem je teď mezi posledními na 84. pozici. Richard pro televizi France Info řekl, že je velmi těžké v soutěži pokračovat, ale že to dělají pro Philippa.