Na balkonech káhirských domů se po roce rozsvítily pestrobarevné lucerny. Tradiční ramadánové fanúsy jsou rozšířené po celém světě, svůj původ ale mají právě ve středověké egyptské metropoli. Některé rodiny je ručně vyrábějí už tisíc let. Tradice je spojená s muslimským postním měsícem ramadán, který začíná ve čtvrtek. V arabských zemích se letos o den odložil. Srpeček nového měsíce se totiž na obloze objevil oproti předpokladům o den později. Káhira 15:15 17. května 2018 Tradiční ramadánové fanúsy jsou dnes rozšířené po celém světě, svůj původ ale mají právě ve středověké egyptské metropoli. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Ramadánové noci mají v Káhiře kouzelnou atmosféru. Obyvatelé vyjdou po večeři do ulic, procházejí se a vysedávají v kavárnách na chodníku dlouho do noci nebo často až do rána. A barevné lucerny nad vchody do obchodů, domů či mešit k tomu rozhodně patří.

Pestrobarevné lucerny s tisíciletou historií opět svítí. Muslimové slaví první den ramadánu. Natáčel blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček

„Fanús si pověsíme na balkon, je to tradice. Na balkoně musí svítit lucerna. A i když už máte starý fanús z loňska, stejně byste měl na začátku ramadánu rozsvítit nový," propisuje pro Radiožurnál Ajman.

S manželkou vybírá lucernu u jednoho z nejznámějších výrobců Hagga Magdího. Musím trochu sklánět hlavu, když procházím jeho stanem, ve kterém visí nepřeberné množství třpytivých fanúsů různých velikostí tvarů.

Pestrobarevné lucerny s tisíciletou historií opět svítí. Muslimové slaví první den ramadánu | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Hagg Magdí má svou dílnu nedaleko středověké brány Báb Zuwejla a říká, že jeho rodina je jednou z těch, které začaly ramadánové lucerny před tisíci lety vyrábět.

„Když vstoupil fátimovský chalífa al-Muizz li-Dín Alláh do Káhiry, byl zrovna první den ramadánu," připomíná Hagg Magdí zakladatele Káhiry, kterému město postavil jeho generál Džauhar Sikillí a chalífa do něj pak v roce 973 slavnostně vstoupil.

„V té době samozřejmě nebyla ani elektřina, ani osvětlení. A tak lidé uvítali chalífu tím, že po ulici rozestavěli svíčky, které před větrem ochránili krabičkami se stěnami z kůže. A už další rok se objevily fanúsy, jaké děláme dodnes," vypráví.

„Fanús si pověsíme na balkon, je to tradice. Na balkoně musí svítit lucerna. A i když už máte starý fanús z loňska, stejně byste měl na začátku ramadánu rozsvítit nový." | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

A ty jsou, jak se tak rozhlížím, dvojího druhu. Buď z tepaného plechu s pestrobarevnými sklíčky, anebo potažené barevnou látkou.

„Nás na tom dělá tak pět, šest řemeslníků. Každý vyrobí svou část a ten poslední lucernu zkompletuje. Hlavní práce ale skočily tak měsíc před ramadánem. Teď už připravujeme vzorky pro příští sezonu," vysvětluje Magdího řemeslník Ahmad Sunní, který na dvorku letuje plechový fanús.

Každým rokem se pak objeví nějaká speciální verze. „Letos frčí lucerny s Muhammadem Saláhem, o ty je opravdu rvačka," ukazuje prodavač Abd ar-Rahmán tradiční lucernu s podobiznou egyptské fotbalové hvězdy.

Egyptský fotbalový král Muhammad Saláh zdobí letošní kolekci tradičních ramadánových luceren. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas