Opoziční novinář Pratasevič dostal v Bělorusku milost. Soud ho původně poslal na osm let za mříže

Bývalý šéfredaktor běloruského opozičního média Nexta Raman Pratasevič dostal milost. Informovala o tom v pondělí státní agentura Belta s odvoláním na novináře samotného. Prataseviče poslal soud původně na osm let do vězení. „Doslova právě teď jsem podepsal všechny příslušné dokumenty o tom, že jsem dostal milost. To je prostě nádherná novinka,“ řekl Pratasevič.

