‚Neničte jí osud.’ Otec partnerky zadrženého Prataseviče prosí Lukašenka o milost pro dceru

Otec Rusky Sofije Sapegaové, kterou nedávno běloruské bezpečnostní složky - po nuceném přistání letadla v Minsku - zadržely společně s jejím přítelem Ramanem Pratasevičem, požádal prezidenta Alexandra Lukašenka o milost pro svou dceru. Andrej Sapega se na běloruskou autoritářskou hlavu státu obrátil na videozáznamu, který zveřejnila ruská agentura PrimaMedia. Žádá ho rovněž o osobní setkání. Moskva/Minsk 16:28 17. června 2021

„Alexandře Grigorijeviči, žádávám vás o milost. Dost krutosti, svět je jí v poslední době přeplněn. Každý rozumný člověk chápe, že Sofija byla na špatném místě a se špatnou osobou,“ řekl třiapadesátiletý Andrej Sapega na videu a dodal, že jeho dcera byla do setkání s novinářem Ramanem Pratasevičem „obyčejnou dívkou“.

„Během protestů v Minsku pobývala v Litvě, a pokud během tohoto období něco udělala - je to dozajista příběh lásky, nikoliv přesvědčení,“ dodal.

O osobní schůzku Lukašenka požádal proto, aby mu poskytl záruky, že jeho dcera se nezapojí do ničeho, co běloruský režim považuje za ilegální. „Jako otec otce vás žádám o osobní schůzku a jsem připraven poskytnout všechny nezbytné záruky, že moje dcera už nebude zapojena do protiprávního jednání (...) Neničte jí osud, je to jen malá dívka, která začíná žít,“ podotkl.

Zadržení v Minsku

Běloruské bezpečnostní složky zatkly třiadvacetiletou ruskou občanku Sofiji Sapegaovou 23. května na letišti v Minsku poté, co úřady přinutily s pomocí stíhačky k nouzovému přistání letadlo společnosti Ryanair, jímž se pár vracel z Řecka do Litvy. Sapegaová skončila ve věznici běloruské tajné služby KGB a podle agentury Reuters čelí obvinění z podněcování nepokojů, za což jí hrozí roky vězení.

Dva dny po jejím zadržení běloruská státní televize zveřejnila videozáznam, na němž Sapegaová přiznává, že pracovala pro web zveřejňující údaje o policistech zasahujících proti demonstrantům. Mnozí ovšem důvěryhodnost přiznání Sapegaové zpochybnili a upozornili, že záznam působí tak, že žena odříkává předem naučený text.

Bělorusko rovněž zveřejnilo videa s Pratasevičem, na kterých se novinář doznává k organizování nepokojů. I jeho přiznání řada lidí zpochybňuje jako vynucená pod nátlakem.

Incident a zadržení dvojice odsoudila řada zemí včetně Spojených států a Evropské unie, která poté rozšířila sankce proti běloruskému režimu a zakázala vstup běloruským aeroliniím do unijního vzdušného prostoru a jejich přistávání na letištích v EU.