Kadyrov umírá. Pokud snaha dosadit nového vůdce vyvolá spory, vypukne další válka, míní analytik

Čečensko je dílo Vladimira Putina, protože svou brutalitou a vypočítavostí severokavkazské území přetvořil. Z nejodbojnějšího ruského regionu se stalo zdánlivě nejloajálnější. Putin tak i ukázal, že dokáže obnovit pořádek, píše britský odborník na Rusko Mark Galeotti pro londýnský deník The Times. Svět ve 20 minutách Moskva 7:00 5. května 2024

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov je totiž zřejmě nevyléčitelně nemocný, takže je ohrožena dohoda, kterou mu Putin vnutil po druhé čečenské válce v letech 1999–2009.

Tvrzení, že je někdo z ruských představitelů včetně Putina smrtelně nemocný, se objevují pravidelně – a většinou nejsou pravdivá. Zprávy o Kadyrovovi ale potvrzuje ukrajinská zpravodajská služba i dobře informované ruské zdroje. Jeho nemoc údajně nejde vyléčit a Kadyrov brzy zemře, píše Mark Galeotti.

Už v roce 2019 mu byla diagnostikována nekróza slinivky. Od loňského roku se jeho zdravotní stav prudce zhoršuje, několikrát pobýval v nemocnici dokonce v umělém spánku. Na veřejnosti se objevoval zřídka a vždy špatně vyslovoval, měl oteklý obličej a nafouklé břicho.

Hladké předání moci

Moskva už dlouho považuje Čečensko za „otravný problém“, takže ho řeší obrovskými represemi a uplácením nové čečenské elity. Kadyrov je například známý svou soukromou zoo a sbírkou luxusních automobilů, včetně jednoho vozu z pouhých 20 na světě Lamborghini Reventon za skoro 1,5 milionu liber.

Vzhledem ke stávajícím krizím bude Putin usilovat o hladké předání moci. Kadyrov převzal úřad po svém otci. Doufal, že vybuduje dynastii, ale jeho nejstaršímu synovi Achmatovi je teprve 18 – to mu sice nezabránilo v jeho jmenování ministrem sportu a mládeže, ale podle zákona musí být čečenskému prezidentovi nejméně 30 let.

Nejvážnějším kandidátem se zdá generálmajor Apti Alaudinov, velitel čečenských žoldáků na Ukrajině. Jsou tu i další lidé, kteří mají ke Kadyrovovi blízko a možná si myslí, že mají na nejvyšší funkci větší nárok.

Proto je pravděpodobná Kadyrovova smrt takový problém. Rusko si po válce v Čečensku koupilo stabilitu pomocí horentních federálních dotací, a to jako úplatek Kadyrovovi, čečenské elitě a příměřím mezi znepřátelenými ozbrojenými skupinami.

Ty přísahaly věrnost Kadyrovovi, ale vzájemně si nevěří. Jestli snaha dosadit nového vůdce vyvolá rozkol v čečenské elitě, vypukne nejspíš nejen politický, ale i ozbrojený boj.

Putin pak bude mít obrovské dilema: uklidnit Čečensko a zabránit rozšíření nestability do ostatních částí neklidného severního Kavkazu by skoro jistě vyžadovalo rozmístění množství ruských vojáků.

Putin může nasadit národní gardu, ale zkušenosti ukazují, že to nemusí stačit. Pak by Kreml měl dvě stejně možnosti – buď převelet do Čečenska vojáky, a ztratit dynamiku na Ukrajině, nebo vojáky na Ukrajině ponechat a riskovat ztrátu Čečenska a destabilizaci severního Kavkazu.

Putinův režim je založený na uplácení elit příležitostmi k obohacení, zpronevěrou a korupcí. Loajalita už nestačí a je třeba i trochu pohrozit. Kadyrov například pořádal protesty na Putinovu podporu, ale s podtextem, že bez něj může vypuknout třetí čečenská válka.

A vždycky, když se Kreml pokusil Čečensku snížit federální dotace, které tvoří 80 procent jeho rozpočtu, Kadyrov hrozil, že odstoupí.

Ruská gerontokracie

Celá situace představuje vážný problém pro stále starší a konzervativnější vedení. 47letý Kadyrov je v ruské elitě v podstatě mladík.

Putinova závislost na lidech vlastní generace a smýšlení i neochota provádět na nejvyšších místech změny, dělají z jeho režimu gerontokracii.

Mocnému tajemníkovi Bezpečnostní rady Ruské federace Nikolaji Patruševovi je 72, stejně jako Alexeji Bortnikovovi, řediteli bezpečnostní služby FSB, ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi je 74 let.

To má viditelné důsledky na jejich energii, názory i schopnosti přizpůsobit se nové realitě. Zároveň to vyvolává rozladění další politické generace, která netrpělivě čeká, až na ni přijde řada.

Především to však znamená, že 71letý Putin bude muset kvůli nemocem, chatrnému zdraví či úmrtím přijímat stále víc obtížných rozhodnutí, a ne vždycky se mu to bude hodit.

Je také veřejným tajemstvím, že je už nějaký čas nemocný i Bortnikov, ale Putin ho nutí zůstat ve funkci, protože panují spory okolo jeho nástupce Sergeje Koroljova.

Putin vynakládá značné úsilí, aby režim ochránil před předvídatelnými a zvládnutelnými hrozbami, počínaje rizikem převratu a konče dopadem sankcí.

Případ Kadyrova však ukazuje, že existují i důležité situace, se kterými nemůže udělat nic, co by režim výrazně nezměnilo. A nezdá se, že by to uměl. Může jen čekat a setrvávat v situaci, která může být velmi nesnadná, uzavírá Mark Galeotti.

