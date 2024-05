Rána do srdce demokracie, píšou slovenská média o atentátu na Fica. Kritizují reakci ochranky

Za ránu do srdce slovenské společnosti, která čelí pokročilému rozkladu bezpečnosti a společenskému chaosu, označil slovenský tisk středeční atentát na premiéra Roberta Fica. Ministerského předsedu v Handlové po výjezdním zasedání vlády postřelil útočník, Fico se v banskobystrické nemocnici podrobil pětihodinové operaci a jeho zdravotní stav je označován za vážný. Informace o útoku zaplnily titulní stránky čtvrtečního vydání slovenských novin. Bratislava 10:13 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Slovensko se stalo svědkem události, jaká nemá v dějinách našeho státu obdoby,” uvedl list Hospodárske noviny. (ilustrační foto) | Zdroj: TASR / Profimedia

„Atentát na Roberta Fica není jen atentátem na premiéra, na představitele státu, na občana Fica, je to rána do srdce naší demokracie, společnosti – Slovenska. Slovensko, probuď se konečně,“ napsal list Pravda.

Dodal, že Slovensko nezvládá demokracii, společnost se rozpadá, chybí úcta, respekt a sounáležitost. Podle něj mementem nebyla ani vražda novináře Jána Kuciaka z roku 2018 a ani nejhůře zvládnutá pandemie nemoci covid-19 v rámci Evropské unie.

První rána může vyjít, druhá už ne. Exšéf slovenské vládní ochranky poukázal na chyby při atentátu Číst článek

„Sled odsouzeníhodných událostí se spustil v momentu, kdy útočník zakřičel ‚Robo, pojď sem‘. Zároveň se tvářil, že chce premiérovi podat ruku. Tehdy se ozvala střelba,“ popsal atentát nejčtenější list Nový čas.

„Výjezdní jednání v regionech jsou jakousi výkladní skříní současné vlády. Její představitelé si je vždy pochvalovali zejména pro adresnou pomoc samosprávám, ale i pro osobní a vroucná setkání s občany. Byť je společnost v naší zemi dlouhodobě polarizovaná, zřejmě nikoho by ani v nejhorším snu nenapadlo to, co se stalo tuto středu,“ uvedl list Plus jeden deň. Dodal, že jedna kulka premiérovi poranila žaludek, další zasáhla kyčelní kloub a třetí mu prostřelila rameno.

Podle listu Plus jeden deň byla reakce Ficovy ochranky na útok neprofesionální. „Členové ochranky, kteří podle vícero svědků a odborníků situaci podcenili, se ‚vzpamatovali‘ až po výstřelech,“ dodal deník. O možném selhání ochranky spekulovala i jiná média a tuto možnost zmiňovali i odborníci.

„Slovensko se stalo svědkem události, jaká nemá v dějinách našeho státu obdoby,“ uvedl list Hospodárske noviny.

„Stali jsme se zemí s takovým stupněm veřejně komunikované nenávisti, v tak pokročilém stavu rozkladu bezpečnosti a společenského chaosu, že si vůbec poprvé v celé své historii napíšeme do kroniky šokující zprávu – postřelili předsedu vlády,” napsal list Sme. Poznamenal, že slovenská společnost je plná křiku, frustrace a hněvu, je plná všech negativních emocí.