Republikánský senátor Paul chce zabránit prodeji amerických vrtulníku do Česka nebo Kataru

Americký senátor Rand Paul hodlá zablokovat prodej armádních vrtulníků Česku, který začátkem května schválilo americké ministerstvo zahraničí. Republikánský politik předložil v Senátu návrh několika usnesení zakazujících dohodnutý prodej vojenské techniky vedle Česka také Bahrajnu, Kataru či Spojeným arabským emirátům. Podle českého velvyslanectví ve Washingtonu má ale iniciativa republikánského politika mizivou šanci na úspěch. Washington 9:45 17. května 2019 Česko by podle schváleného návrhu mělo možnost vybrat si až 16 strojů, mezi nimiž jsou víceúčelové vrtulníky Black Hawk typu UH-60 či UH-1 Venom i bojové helikoptéry AH-1 Viper (na snímku)

Americký senátor Rand Paul chce zamezit prodeji amerických vojenských vrtulníků Česku. Důvody, proč je teď proti prodeji vrtulníků do Česka, republikánský senátor neuvádí. Během čtvrtka se Paul na vlastní žádost sešel s českým velvyslancem ve Washingtonu Hynkem Kmoníčkem, o plánovaném obchodu se ale nezmínil.

Podle zástupce českého ambasadora Zdeňka Beránka se Paulovi zřejmě vůbec nepodaří vyvolat v Kongresu hlasování o zamítnutí prodeje. Neočekává se ani výraznější zdržení schvalovacího procesu.

„Je však téměř vyloučené, že by obě komory o návrhu vůbec hlasovaly. Podle dostupných informací je velmi nepravděpodobné i to, že by Paulův návrh mohl celou schvalovací proceduru výrazněji zdržet. Žádný další senátor se k Paulově iniciativě podle našich informací nepřipojil,“ sdělil Beránek.

Dvanáct vrtulníků

Ambasáda je s Paulem v kontaktu a o jeho návrhu s ním chce při nejbližší příležitosti hovořit, dodal Beránek.

Americký Kongres má právo do 14 dnů od předložení ministerstvem vyjádřit k zakázce námitky, což se ale v drtivé většině případů neděje. Prodej zbraní některé zemi může být zamítnut v případě, že se na tom shodnou Senát i Sněmovna reprezentantů.

Česko chce pro armádu koupit 12 bojových či víceúčelových vrtulníků od amerických společností Bell Helicopter a General Electric. Americké ministerstvo zahraničí s touto strategickou zakázkou souhlasilo a před dvěma týdny o tom informovalo Kongres.

Česko by podle schváleného návrhu mělo možnost vybrat si až 16 strojů, mezi nimiž jsou víceúčelové vrtulníky Black Hawk typu UH-60 či UH-1 Venom i bojové helikoptéry AH-1 Viper.