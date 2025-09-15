Ranní výpadek Starlinku postihl tisíce lidí. ‚Spadl na celé frontě,‘ uvedla ukrajinská armáda

Satelitní internetová služba Starlink amerického podnikatele Elona Muska v pondělí zaznamenala výpadek služeb. Problém pocítily tisíce uživatelů včetně ukrajinské armády, pro většinu z nich už je ale služba opět dostupná. Firma o problému informovala na svém webu, zprávu pak ale odstranila. S odkazem na data sledovacího webu Downdetector.com o tom píše agentura Reuters.

Satelitní internetová služba StarLink

Starlink poskytuje internetové připojení prostřednictvím satelitů na nízké oběžné dráze (ilustrační foto) | Zdroj: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Počet amerických uživatelů, kteří nahlásili problémy, klesl podle Downdetectoru v 7.15 SELČ pod 1000 z vrcholu, kdy je pociťovalo více než 43 000 uživatelů. Firma sleduje výpadky shromažďováním hlášení z více zdrojů.

„Starlink spadl na celé frontě,“ oznámil kolem 7.00 místního času (6.00 SELČ) velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brovdi zvaný Maďar. Asi po hodině uvedl, že spojení se postupně obnovuje.

Starlink poskytuje internetové připojení prostřednictvím satelitů na nízké oběžné dráze. Výpadky zažívá jen zřídka, jeden velký jej ale postihl na konci července.

Uživatele má v přibližně 140 zemích a teritoriích, zásadní je také pro ukrajinskou armádu, která brání zemi před ruskou agresí.

