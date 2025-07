Raši hájí slovenskou změnu ústavy: Nespekulujme o počtu pohlaví. A odměňujme ženy stejně jako muže

Slovenský premiér Robert Fico (Směr) varoval, že bezbřehý a zvrácený liberalismus a progresivismus můžou zničit Slovensko. Obranou proti tomu má být novela ústavy, kterou by měl podle premiéra přijmout parlament v září. „Probíhá tu hodnotový boj, ale vyjádření, že by bylo celé Slovensko ohrožené, bych nepoužil,“ mírní Ficova slova pro Český rozhlas Plus předseda slovenského parlamentu Richard Raši (Hlas).

