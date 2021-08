Rasistické urážky po fotbalovém finále EURO 2020 dostihly první pachatele. Zatčeno je 11 lidí

Jedenáct lidí zatkla britská policie během vyšetřování rasistických útoků na anglické fotbalisty na internetu po finále mistrovství Evropy. Terčem urážek se stali hráči tmavé pleti Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka, kteří v zápase s Itálií neuspěli v penaltovém rozstřelu. Anglie kvůli tomu finálové utkání ve Wembley prohrála. Londýn 6:44 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Gareth Southgate utěšuje neúspěšného penaltového střelce Bukaya Saku | Foto: ANDY RAIN | Zdroj: Reuters

Policie ve čtvrtek oznámila, že 207 příspěvků na sociálních sítích vyhodnotila jako spáchání trestného činu. Pocházely z 34 účtů v Británii a 123 ze zahraničí. Jedenáct majitelů britských účtů bylo zatčeno, zahraniční případy předala příslušným úřadům v jednotlivých zemích.

Angličtí fotbalisté čelí po neúspěšném finále rasismu a urážkám. Útoky odsoudil i premiér Johnson Číst článek

„Lidé se domnívají, že se mohou schovat za profil na sociálních sítích a zveřejňovat takové odporné komentáře. Musí si to rozmyslet. Máme vyšetřovatele, kteří vyhledávají urážlivé komentáře v souvislosti se zápasem, a pokud půjde o trestný čin, budou jejich autoři zatčeni,“ uvedl policejní důstojník Mark Roberts. Příspěvky z dalších účtů se ještě vyšetřují.

Angličtí fotbalisté byli během zápasů Eura 2020 terčem útoků v online prostředí. Analýza britského serveru The Guardian uvádí, že během tří skupinových utkání Anglie byli hráči terčem 2114 urážlivých zpráv, a to včetně rasistických příspěvků. Do výzkumu byly zahrnuty jen tweety v časovém období pěti hodin kolem jednotlivých zápasů – hodinu před výkopem, během zápasu a dvě hodiny po něm.

Britský zpravodajský server na výzkumu spolupracoval s antirasistickou organizací Hope Not Hate a analyzoval celkem 585 tisíc příspěvků zmiňující jména hráčů, jejich přezdívky a další podobné tweety. Celkem bylo identifikováno 4505 potenciálně urážlivých příspěvků, které byly následně manuálně jednotlivými redaktory ověřeny.

V dubnu anglická fotbalová komunita a mediální organizace na čtyři dny kolektivně bojkotovaly sociální sítě, aby na problém online urážení a rasismu upozornily.