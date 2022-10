Dezinformace vedou k pomatení myslí. Slovensko v tom nevyčnívá, míní ministr zahraničí Káčer

Česká republika zavedla kontroly na slovenských hranicích kvůli vysokému počtu migrantů. Někteří slovenští politici to kritizovali, zároveň ale připouštějí, že Slovensko neplní readmisní dohody pro zacházení s migranty. „Česko ani Slovensko nejsou zdrojem problémů s migrací, ale spíš obětí,“ říká v Interview Českého rozhlasu Plus slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer. INTERVIEW PLUS Bratislava 22:08 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer | Foto: Dano Veselský | Zdroj: TASR / Profimedia

Podle něj je třeba tlačit na zdrojové země, sjednotit vízová pravidla a učinit ekonomickou migraci méně atraktivní. Zároveň je ale třeba upravit systém readmisí, aby se například odmítnutí migranti z Německa nevraceli do Česka a odtud na Slovensko, dále do Maďarska a pak mimo schengenský prostor do Srbska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Rastislav Káčer, slovenský ministr zahraničí

„Tato kaskáda je strašně nepraktická. Starý readmisní systém měl smysl před Schengenem, ale nyní je to administrativně šíleně náročná a nepraktická procedura. Vrátíme je na Slovensko a za 24 hodin jsou zpět,“ upozorňuje.

Káčer věří, že Česko zcela neuzavře hranice, jako tomu bylo během pandemie koronaviru. „Svoboda uvnitř Evropské unie je klíčová hodnota. Kdybychom měli začít uzavírat hranice, tak jen ženeme vodu na mlýn protievropským populistům. Problémem je vnější hranice Unie,“ uvádí s tím, že problém vyžaduje celoevropské řešení.

Pomatení myslí

Nejvyšší představitelé Evropské unie i NATO vyzývají k další podpoře Ukrajiny. Další konkrétní kroky slibují projednat na neformálním summitu, který se koná tento týden v Praze.

„Ta situace je absolutně černobílá, víme, kdo je agresor a kdo oběť. Dokud je Ukrajina pod vojenským útokem, jsme povinní Ukrajině pomáhat, protože bojuje za nás všechny,“ uvádí Káčer s tím, že Slovensko hodlá pokračovat také v dodávkách zbraní.

Policie za sobotu zkontrolovala přes 18 tisíc lidí na hranicích se Slovenskem. Zadržela 240 migrantů Číst článek

Zároveň zpochybňuje nedávný průzkum veřejného mínění Slovenské akademie věd, podle kterého si většina respondentů ve válce přeje vítězství Ruska, byť připouští, že dlouhodobý trend je znepokojivý.

„Dezinformace vedou k pomatení myslí. Z hloubi duše nenávidím laciný populismus. Zastupitelská demokracie je, že si jednou za čtyři roky volíme ty nejmoudřejší a nejodvážnější, kteří mají zemi vést. Politici se nemají nechat unášet veřejným míněním, ale dělat to, co je správné,“ zdůrazňuje.

Káčer rovněž poukazuje na to, že populismus je celoevropský problém, se kterým se potýkají i mnohé západoevropské země, jako je například Francie nebo Itálie.

„Čelíme jakémusi pomatení mysli, v tom Slovensko nevyčnívá. Maďarsko je země, která je otevřeně na ruské straně,“ upozorňuje s tím, že nechybělo mnoho, aby i v Česku dnes mohla být vláda se zcela jinými prioritami.

Je možné budovat zvláštní vztahy s Ruskem? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.