Reakce po atentátu na Fica nás šokovaly. Bylo to horší než při prezidentských volbách, říká expert

Slovensko neopouští „bludný kruh nenávisti", jak ho k tomu vyzvali prezidentka Zuzana Čaputová a její nástupce Peter Pellegrini. Navzdory jejich prohlášení se v souvislosti s atentátem na premiéra Roberta Fica dramaticky zvýšila „toxicita" komentářů pod příspěvky médií a veřejných institucí. Vyplývá to z dat společnost elv.ai. Její spoluzakladatel a CEO Jakub Šuster Radiožurnálu řekl, že situace je horší než během prezidentských voleb.

Můžeme nejdříve krátce vysvětlit, jaké komentáře označujete za „toxické“?

Jsou to všechny komentáře, které nějakým způsobem obsahují vulgarismy, nadávky, výzvy k násilí, xenofobii, rasismus a v tomto konkrétním případě to byly i komentáře, které schvalovaly tento násilný čin na premiéra.

Ve středu jste zaznamenali skoro 72 000 komentářů a 21 procent z nich mělo nenávistný obsah. Samozřejmě nebudeme citovat, ale v jakém duchu se nesly? Proti komu, na co mířily?

Data, která jsme pozorovali, náš všechny šokovala, protože to, co jsme viděli v minulosti a ten nejvyšší příval komentářů, které jsme v minulosti viděli, byly právě v kontextu prezidentských voleb. To, co se stalo nyní, bylo úplně bezprecedentní. Komentáře, které jsme viděli a které jsme museli řešit, byly opravdu velmi vulgární a byly hlavně mířené na osobu Roberta Fica, či už nepřály nějaké uzdravení, ale zároveň chválily toho střelce, který tento čin vykonal.

Uvádíte, že výskyt „toxických komentářů“ pod příspěvky médií a veřejných institucí narostl o celých šedesát procent oproti období prezidentských voleb. Koreluje nárůst počtu příspěvků s nárůstem toxických příspěvků?

Ano, dlouhodobě pozorujeme to, že po dobu konání velmi exponovaných událostí ve společnosti, které se buď týkají politiky, nebo na druhou stranu nějakých sportovních událostí, pozorujeme nárůst aktivity na sociálních sítích, který jde ruku v ruce s nárůstem nějaké toxicity. Ale to, co jsme viděli právě v tomto případě, byl jednak nárůst té aktivity, ale i dramatický nárůst této toxicity.

Dokážete rozlišit, které příspěvky jsou od reálných jednotlivých uživatelů, za kterými stojí reálný člověk, a které jsou od botů, a navíc třeba ty, které jsou z trollích farem – tzv. na objednávku?

Co se týká této problematiky, právě lidský element, který používáme při vyhodnocování obsahu, v tomto hraje klíčovou úlohu, protože vzhledem k nějakému nastavení ať už sociálních sítí, ale i webových platforem, tak nemůžeme dělat profilování uživatelů automatizovaně.

Ale právě pro tyto případy, abychom byli nějakým způsobem schopní vyhodnotit ty lidi a osoby, máme set asi pěti pravidel, na která se naši lidští moderátoři dívají a která vyhodnocují, ať už je to jméno uživatele, datum vytvoření profilu, historie profilu anebo obsah, který tento profil sdílí. To, co plošně vidíme, je to, že v kritických situacích se nám objevují jednak boti, ale zároveň vidíme i zvýšenou aktivitu účtů, které sdílejí velmi podobný narativ.

Bohužel, vzhledem na rozšíření generativní umělé inteligence se stávají tyto komentáře čím dál hůř vystopovatelnými a zároveň se stávají poměrně unikátními, protože už to není jen jednoduché copy+paste a všechny komentáře vypadají stejně od čtyř různých profilů, ale už jsou nějakým způsobem modifikované.

Polarizovaná společnost

A pokud tedy říkáte, že ten výskyt „toxických komentářů“ narostl o celých 60 procent po útoku na premiéra Fica proti období prezidentských voleb, mluvíme tady jen o reálných uživatelích, nebo dohromady o botech a těch, kteří to dělají na zakázku.

Toto je spojené číslo, jsou to naše prvotní data, která jsme analyzovali. Aktuálně pracujeme na rozšířené analýze, kde se podíváme ještě víc do hloubky, ještě víc do toho, co byly příčiny a jakým způsobem se ten obsah dál šířil. Takže tohle je zatím obsahem našich analýz. Velmi brzy o tom budeme informovat.

Jak tyhle reakce postupně interpretujete, jakou mají podle vás vypovídací hodnotu, pokud tam nějaká je?

Vypovídací hodnota je bohužel to, že společnost je polarizovaná. Tento trend pozorujeme dlouhodobě ve slovenské společnosti a nejen na Slovensku, ale i v jiných zemích, ve kterých působíme, a toto jsou jen důsledky. Toto, co řešíme a to nejvíc na sociálních sítích, jsou bohužel, pouze důsledky o hodně hlubších problémů, kterým čelíme jako společnosti.

Zaznamenali jsme samozřejmě výzvy ke klidu a apely ke zklidnění situace. Odrazilo se to nějak na sociálních sítích po tom, co třeba vystoupili politici nebo prezidentka s nastupujícím prezidentem?

To je velmi dobrá otázka. Momentálně je to asi velmi těžké hodnotit, protože v aktuálních situacích mají stále média, teda většina, vypnuté komentáře, které se týkají útoku na slovenského premiéra Fica. Ale to, co vidíme, je to, že společnost se semkla a že politici nebo i média všichni tahají za jeden provaz a mají komentáře vypnuté. To, co bude velmi zajímavé sledovat a uvidíme, jaký to bude mít dopad, je výzva od paní prezidentky nebo nově nastupujícího pana prezidenta. Uvidíme, až se komentáře opět zapnou a uvidíme, co se tam bude dít.