Ukrajině musíme pomáhat i nadále. Mobilizace je začátkem konce, shodují se čeští politici

Částečná mobilizace, kterou ve středu ráno vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, je podle českých politiků zbytečná. Rusko válku na Ukrajině prohraje, věří čeští politici. Klíčové je podle nich pomáhat Ukrajině i nadále. „Kdo tvrdí, že dodávky zbraní eskalují konflikt, chce výhru zločinného Ruska,“ říká Marek Ženíšek (TOP 09). Praha 11:22 21. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putin válku nesmí vyhrát a nevyhraje, napsal na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pomoc Ukrajině je potřeba a musíme v ní v našem vlastním zájmu pokračovat,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS). Souhlasí s ním ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česko musí dál podporovat Kyjev a dát Rusku jasnou zprávu, že se nenechá vydírat. „Vladimir Putin si je dobře vědom toho, že Západ je podstatně silnější než Rusko a že je na všechny alternativy plně připraven,“ doplnila Černochová.

„My musíme Ukrajině nadále pomáhat. A masivně. Kdo tvrdí, že dodávky zbraní eskalují konflikt, chce výhru zločinného Ruska,“ napsal předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).

Putin vede krvavou válku, kterou nevyhraje

Premiér Petr Fiala považuje částečnou mobilizaci za snahu o další eskalaci Ruskem rozpoutané války na Ukrajině a dalším důkazem toho, že jediným agresorem je právě Rusko.

Častečná mobilizace, kterou vyhlásil V. Putin, je snahou o další eskalaci Ruskem rozpoutané války na Ukrajině a dalším důkazem toho, že jediným agresorem je právě Rusko.



Pomoc Ukrajině je potřeba a musíme v ní v našem vlastním zájmu pokračovat. — Petr Fiala (@P_Fiala) September 21, 2022

„Vyhlášením částečné mobilizace v Rusku definitivně padá Putinova lež o ‚speciální operaci‘. Putin zkrátka vede krvavou válku proti Ukrajině. Nesmí ji vyhrát. A nevyhraje. Prohraje i v energetické válce, kterou vede proti nám i celé Evropě,“ napsal na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ministryně obrany Černochová projev ruského prezidenta Vladimira Putina vidí jako snahu udržet svou pozici.

1/ Putinův projev je hlavně snahou udržet svou pozici v očích Rusů. I proto opět zvedl ten nesmyslný příběh o agresi Západu, ačkoli jediným agresorem je tady právě Rusko. Mezinárodní společenství dávno ví, že Putin na Ukrajinu už teď posílá kohokoli, kdo je zrovna po ruce. — Jana Černochová (@jana_cernochova) September 21, 2022

Obdobně smýšlí i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Podle něj jde o gesto dovnitř Ruska. „Když se podíváte na sílu, kterou má dnes k dispozici Ukrajina, na to, co znamená mobilizace ve své podstatě, jak dlouho to bude trvat, kdy mohou být tyto síly k dispozici na území Ukrajiny, tak si myslím, že to je spíš taková proklamace síly a demonstrace dovnitř do Ruska než něco, co by mohlo teď krátkodobě změnit tu vojenskou rovnováhu,“ prohlásil.

Mobilizace nepomůže

Putin podle slov Černochové na Ukrajinu posílá kohokoliv, kdo byl po ruce, včetně vězňů a lidí, kteří nemají s armádou nic společného. Mobilizace proto podle ní nepomůže, protože nic nenasvědčuje tomu, že Rusko má ještě koho mobilizovat.

Rusové se mobilizace obávají. Putin v projevu opakoval, že je částečná, říká komentátor Dvořák Číst článek

Prakticky to podle ní znamená, že řádná ruská armáda nedokázala ponížit a dobýt Ukrajinu, ani čelit její motivované armádě.

„Je to asi reakce na relativně úspěšnou protiofenzivu Ukrajiny,“ řekl před jednáním vlády vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Marek Ženíšek (TOP 09) považuje Putina za „naprostého šílence“, kterého je nutné zastavit. Věří, že částečná mobilizace je začátkem Putinova konce. „Vladimir Putin se dostává do úzkých, takže dělá různé věci,“ poznamenal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Vladimir Putin krok považuje za obranu před Západem, který se podle něj snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko. Mobilizace, se dotkne hlavně ruských občanů v záloze. Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua armáda povolá 300 tisíc rezervistů.