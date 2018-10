‚Mučili ho a poté zabili.‘ Turci tvrdí, že mají nahrávku smrti novináře Chášakdžího

Turecko tvrdí, že má nahrávku, jež zachycuje mučení a smrt saúdskoarabského novináře a kritika vlády Džamála Chášakdžího. Turecká vláda to sdělila americkým úřadům, píše americký The Washington Post, kterému to potvrdili turečtí i američtí představitelé. Opozičník zmizel začátkem října poté, co šel navštívit konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu. Washington/Istanbul 10:21 12. 10. 2018 (Aktualizováno: 10:53 12. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údajný příchod Džamála Chášakdžího na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu, jako ho zachytila bezpečnostní kamera. Snímek byl publikován tureckými médii. Video ale neukazuje, že by novinář z konzulátu odešel. | Zdroj: Reuters

„Můžete slyšet jeho hlas a hlas mužů mluvících arabsky. Můžete slyšet, jak byl vyslýchán, mučen a poté zavražděn,“ cituje americký deník turecké představitele.

Džamál Chášakdží na snímku ze září 2018. | Foto: Middle East Monitor | Zdroj: Reuters

Všechny detaily případu ovšem od samého počátku přicházejí výhradně od tureckých úřadů, vyšetřovatelů a politiků.

O nahrávce hovoří i představitelé USA, není ale jasné, zda ji mají k dispozici, anebo jim Turci pouze popsali její obsah.

‚Děsivý důkaz‘

„Audionahrávka poskytuje jeden z nejpřesvědčivějších a nejděsivějších důkazů, že byl saúdskoarabský tým zodpovědný za smrt Chášakdžího,“ řekli turečtí představitelé.

Turecko dle Washington Post nechce záznam poskytnout, protože se obává, že tím prozradí, jak funguje jeho špionáž.

Představitelé bezpečnostních složek uvedli už ve středu, že saúdskoarabský opoziční novinář Džamál Chášakdží byl minulý týden zavražděn na příkaz saúdskoarabské královské rodiny

15členná skupina agentů

Podle tureckých médií kvůli činu přiletěla do Istanbulu 15členná skupina agentů, mezi nimiž byl také odborník na pitvy. Saúdská Arábie tvrzení odmítá.

Už v úterý vysoce postavený turecký představitel listu The New York Times řekl, že 58letý novinář zemřel do dvou hodin od příchodu na konzulát v rámci rychlé, ale složité operace.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek novináře ujistil, že Spojené státy případ vyšetřují. „Jsme pravděpodobně blíž, než si myslíte. Jsme velice, velice tvrdí a máme tam (v Istanbulu) vyšetřovatele a pracuje s Tureckem a upřímně pracujeme i se Saúdskou Arábií. Chceme zjistit, co se stalo,“ řekl prezident.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ovšem informaci o americkém vyšetřovacím týmu v Turecku nepotvrdil ani nekomentoval. Podle tureckých diplomatů je tato zpráva nepravdivá, píše americká televizní stanice CNN.