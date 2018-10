Bývalý velvyslanec Laně: Zmizení saúdskoarabského opozičního novináře v Turecku se nejspíš nevyřeší

Po saúdskoarabském opozičním novináři Džamálu Chášakdžím se před více než týdnem slehla zem. Zmizel, když šel na konzulát v Istanbulu. Ankara je přesvědčena, že za vším stojí Rijád, ten to ale popírá. „Myslím si, že se nic neprokáže. Že se to zahalí tajemstvím,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz bývalý český velvyslanec v Ankaře a turkolog Tomáš Laně. A dodává, že vztahy v regionu to podle něj výrazněji nepoznamená. Istanbul 14:36 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Myslí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vážně snahu, kterou prezentoval v Maďarsku, kdy zatlačil na Saúdskou Arábii, aby vyšetřila Chašákdžího zmizení? Zejména v kontextu toho, že tři známí turečtí novináři a jedna novinářka byli v únoru odsouzeni na doživotí a jiní turečtí novináři ze země utekli?

Já bych to považoval za projev určité snahy, aby ukázal, že jemu samotnému leží na srdci svoboda tisku, protože sám v tom má mnoho problémů. A vůči Saúdské Arábii si to s gustem dovolí, protože Saúdská Arábie a jiné země Perského zálivu se postavily proti údajné podpoře terorismu Kataru a přerušily s ním veškeré styky.

Tomáš Laně

Turecko Katar podpořilo. Saúdskoarabské a turecké vztahy jsou tímto konfliktem poznamenány, takže je možné, že Erdogan se snaží o odvetu vůči Saúdské Arábii a zároveň chce ukázat vstřícnost vůči svobodě tisku a slova Evropské unii. To je podle mého názoru jeho gesto.

Nevyřešená hádka v Perském zálivu Roztržka mezi dvoumilionovým Katarem a jeho spojenci a táborem vedeným Saúdskou Arábií vypukla v červnu 2017 a do značné míry ovlivnila situaci na Blízkém východě. Přidal další vrstvu do již tak nepřehledných vztahů v regionu, tentokrát ovšem do arabského, sunnitského táboru. Spor dosud nebyl urovnán a ovlivňuje i vztahy ostatních arabských států vůči Izraeli i Turecku.

Takže Erdoganovi se tento případ docela hodil?

Ano. Jednak aby udělil políček Saúdské Arábii, a jednak aby ukázal, jakým je ochráncem svobody slova a tisku, zatímco v jeho zemi je naprosto brutálně potlačována jím samotným.

Turecko si také prochází ekonomickou krizí. Může to mít nějakou souvislost? Třeba jako snaha odpoutání pozornosti?

To si myslím, že úplně nesouvisí. Krize pokračuje, ačkoli Erdogan tvrdí, že krize není. Ale přitom během jednoho projevu řekl, že krize může posílit Turecko. Čili vydává rozporuplná prohlášení. Ale s tím to asi nesouvisí, i když tím ukazuje i domácímu publiku, jak ho trápí potlačování svobody slova v jiných zemích.

Britský The Guardian ve středu publikoval článek, ze kterého vyplývá, že turečtí představitelé se trochu distancují od ostrých prohlášení. Místopředseda turecké vládnoucí strany AKP Yasin Aktay doslova řekl, že „Saúdská Arábie není na vině. Máme vlastní problémy s podsvětím.“ Co za tím může být?

Bohužel nemám možnost kauzu detailně sledovat, ale Erdogan samozřejmě bude hrát na obě strany. On si to se Saúdskou Arábií nemůže rozházet úplně.

A to i přesto, že podporuje Muslimské bratrstvo, které je v Saúdské Arábii pronásledováno, a podporuje islámský a palestinský Hamás, vůči kterému má Saúdská Arábie rezervované stanovisko, jelikož je – ve vztahu k těmto militantním hnutím – de facto tajným spojencem Izraele. Nechce se vyjádřit moc příkře, ale zároveň unášení novinářů odsuzuje.

Myslíte si, že někdy doopravdy dojde k vyšetření toho, co se stalo? Že na tom Turecko bude mít zájem?

Myslím, že tak úplně ne. Že to pravděpodobně vyšumí. Tím, že se to stalo na saúdskoarabském konzulátu, což je exteritoriální území, je působnost turecké policie omezená. Nemyslím, že bude postupovat příliš razantně.

Neprůstřelné vztahy

I s ohledem na vaši diplomatickou zkušenost: jak šokující by bylo, pokud by se doopravdy prokázalo, že ten novinář byl doopravdy zabit na území konzulátu?

Byl by to velký problém především pro Saúdskou Arábii. Turecko by bylo z obliga, protože do exteritoriálních území zasahovat nemůže. Na druhou stranu, bohužel, Saúdská Arábie je natolik důležitým spojencem Západu – a dokonce i tajným Izraele – což dneska hraje tak důležitou roli, že by se to zametlo pod koberec. Vydala by se nějaká prohlášení, ale moc by se nedělo. A Saúdská Arábie svou opozici, zejména islamistickou, potlačuje velmi brutálně a svět se o tom nedovídá.

„Spojené státy jsou za období prezidenta Donalda Trumpa naprosto hluší k lidským právům nebo svobodě slova. Vůči Saúdské Arábii v tomhle Spojené státy budou, mírně řečeno, velmi shovívavé.“ Tomáš Laně

Nevyslalo by to signál toho, že si Saúdská Arábie opravdu může dělat, co chce? To na ambasádě a konzulátu může, ale pokud by se to doopravdy prokázalo, tak je to docela brutální případ.

Samozřejmě je to velmi brutální záležitost, ale jak říkám: Saúdská Arábie se chová brutálně vůči své vlastní opozici. Na jednu stranu se snaží působit reformním dojmem, korunní princ Muhammad bin Salmán vypadá na Západě jako reformista, na druhé straně je vůči opozici naprosto nesmiřitelný. Myslím si, že se nic neprokáže. Že se to zahalí tajemstvím. Každopádně příchod na konzulát mohl být jedinou příležitostí, jak novináře umlčet.

Může případ ovlivnit americko-saúdské vztahy?

Ty jsou zatím velice neprůstřelné. Spojené státy jsou za období prezidenta Donalda Trumpa naprosto hluché k lidským právům nebo svobodě slova. Vůči Saúdské Arábii v tomhle budou, mírně řečeno, velmi shovívavé. A v Turecku tento aspekt zmiňovala pouze Evropská unie.

I když USA už nemá Saúdskou Arábii jako zdroj ropy a plynu, tak je to pro Spojené státy velice cenný spojenec na Blízkém východě. Takže se Amerika vůči ní chová v rukavičkách.

Je možný nějaký tlak Evropské unie, ať už na Saúdskou Arábii, nebo na Turecko, aby udělaly vše možné k vyšetření?

To je možné, to nic nestojí. Vydat prohlášení, že EU doufá, že bude vynaloženo ‚co největší úsilí‘ na vyšetření, nikoho neodsuzuje.

A nějaké konkrétní kroky?

Nevím, jak by v tom Evropská unie mohla dělat konkrétní kroky. Angela Merkelová a němečtí představitelé se teď k Erdoganovi vyjádřili dost jasně a příkře v tom smyslu, že jakékoli další investice, které Turecko nesmírně potřebuje, nepřichází v úvahu, dokud nebude zajištěna nezávislost centrální banky, dokud nebude nezávislá justice a nebudou se demokratizovat poměry.

To je věc, která Erdogana tlačí do kouta, i když i on je dost neprůstřelný. Ale ta Saúdská Arábie nebude mít zase takový význam.

Takže tento případ nebude mít zásadní vliv na rovnováhu, případně vztahy v regionu?

Asi ne. Ty vztahy byly pošramoceny tím, že v proamerickém, sunnitském, arabském táboře došlo ke konfliktu mezi Saúdskou Arábií, Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty na jedné straně a Tureckem a Katarem na druhé straně. Ale ani to tu rovnováhu zvlášť neporušilo. Spíš se ochladily vztahy mezi Tureckem a Saúdskou Arábií.