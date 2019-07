Na Chalkidiki je přes 10 tisíc Čechů. Po ničivé bouři zjišťují cestovní kanceláře poškození hotelů

Na řeckém poloostrově Chalkidiki, který ve středu zasáhly silné bouře s krupobitím, je s cestovními kancelářemi asi 7500 Čechů. Další tisíce lidí do oblasti jezdí samostatně, počet českých turistů na místě tak zřejmě bude vyšší než deset tisíc. Cestovní kanceláře nyní zjišťují případné poškození ubytovacích zařízení. Při bouřích zemřelo v Řecku nejméně šest zahraničních turistů, mezi nimi i dva Češi. Chalkidiki 9:56 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničené vybavení na pláži Chalkidiki | Foto: Iona Serrapica | Zdroj: Reuters

„Chalkidiki je lokalita, kam jezdí spoustu Čechů bez cestovních kanceláří vlastní dopravou, například do pronajatých apartmánů. Odhadoval bych, že na poloostrově může být deset až dvanáct tisíc českých turistů,“ sdělil místopředseda české Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Na hodnocení škod je podle něj ještě brzo, bouře zasáhla řecký poloostrov ve středu večer.

„Cestovní kanceláře nyní teprve zjišťují, jestli ubytovací zařízení, ve kterých své klienty mají, byla nějakým způsobem poškozena. To by mělo zabrat minimálně dopoledne,“ uvedl.

Případné zkrácení nebo rušení pobytů by podle něj mohlo potkat pouze turisty, kteří mají být ubytováni právě v zařízení poškozeném bouří. V takovém případě by to řešily přímo cestovní kanceláře.

„Byla to bouře, která odezněla. Byl bych spíše optimistický v tom, že dál nebude pobyt na Chalkidiki nijak narušen,“ dodal Papež.

Při bouřích s krupobitím zemřelo v Řecku ve středu večer nejméně šest zahraničních turistů, mezi nimiž byli i dva Češi. Ráno informaci potvrdilo české ministerstvo zahraničí.

Severní část Řecka, kde tráví první část letních prázdnin u moře tisíce cizinců, zasáhl živel po několika dnech s tropickými teplotami blížícími se 40 stupňům.

Ve středu večer začaly Chalkidiki a okolní oblasti bičovat prudké lijáky a krupobití. Vítr vyvracel stromy a ničil střechy budov.

Česká dvojice zemřela poté, co se kvůli silnému větru převrátil obytný přívěs poblíž města Nea Propontida. Další člověk, který byl s nimi uvnitř, neštěstí přežil se zraněními. Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová řekla, že pasažér z karavanu je v místní nemocnici.

„České velvyslanectví v Aténách poskytuje na místě veškerou potřebnou pomoc,“ uvedla mluvčí. Informace o dalších zraněných Češích ministerstvo nemá.

V souvislosti s nočními bouřemi na řeckém poloostrově Chalkidiki poskytuje velvyslanectví v Athénách českým občanům na místě veškerou dostupnou pomoc. V tuto chvíli máme v zemi přes aplikaci Drozd registrováno cca 450 Čechů, vzhledem k letní sezoně jich je ale v Řecku mnohem víc. — MZV ČR (@mzvcr) 11. července 2019

Mezi dalšími mrtvými je podle agentur dospělý Rus s malým chlapcem, na něž poblíž jejich hotelu spadl strom. Zemřela i dospělá turistka a osmiletý hoch z Rumunska, které zabila část padající střechy restaurace. Desítky zraněných lidí byly převezeny do nemocnic.

Místní úřady vyhlásily na Chalkidiki mimořádný stav. Nejméně 140 hasičů mělo kvůli živlu celonoční zásah. Nezvykle silné deště by podle meteorologů měly skončit během čtvrtečního rána.