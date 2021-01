Madrid se boří sněhem, Atény míří na pláž. V Řecku naměřili teplotní rekordy

Zatímco španělská metropole se potýká s největším přívalem sněhu za půl století, Atény i další oblasti Řecka zažívají jeden z nejteplejších lednů za 50 let. Teploty jsou tam až o 15 stupňů vyšší než obvykle v tomto období. Informovala o tom místní média. Atény 20:58 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na rozdíl od Španělů, kteří v Madridu odklízeli v sobotu místy až půlmetrovou sněhovou nadílku, Řekové vyrazili o víkendu na pláže a na pobřežní promenády | Foto: Costas Baltas | Zdroj: Reuters

Ve středním Řecku naměřili dnes více než 20 stupňů a na Krétě dokonce 26 stupňů Celsia. Tak vysoké teploty zažilo Řecko za posledních padesát let jen dvakrát – v roce 1987 a 2010. Podle národního meteorologického ústavu v lednu 1987 zaznamenali v jižním Řecku přes 25 stupňů Celsia a v Aténách 22,6 stupně. Na Nový rok 2010 naměřili v Řecku nejvyšší teplotu od začátku tamních měření v 19. století, a to 30,4 stupně na Krétě.

Na rozdíl od Španělů, kteří v Madridu odklízeli v sobotu místy až půlmetrovou sněhovou nadílku, Řekové vyrazili o víkendu na pláže a na pobřežní promenády.

OBRAZEM: Sněhová bouře ohromila Madrid. Doprava stojí, lidé vyrazili do ulic na lyžích Číst článek

„Lidem to hodně pomůže, když jsou už tak dlouho zavření doma kvůli koronaviru,“ připomněl pětašedesátiletý Kyriakos Pitulis opatření proti šíření nemoci covid-19. Policie tak na promenádách a plážích dohlížela na dodržování omezeného shlukování lidí.

Řecko přitom v pátek znovu prodloužilo celostátní karanténu, kterou zavedlo začátkem listopadu, a to zatím o týden do 18. ledna. V zemi je zavřena velká část obchodů a lidé musí hlásit opuštění domu na určené číslo zprávou sms či mít u sebe formulář s uvedením důvodu. Ven smí kromě nákupu, cesty do práce či k lékaři například i kvůli venčení psa či na zdravotní procházku, ale jen ve dvou. Na veřejnosti je třeba nosit roušku a dodržovat rozestupy.