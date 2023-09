Záplavy v Řecku, Bulharsku a Turecku mají nejméně devět obětí. Někde proud strhl auta do moře

Na letišti na řeckém ostrově Skiathos strávilo noc kvůli počasí několik stovek lidí, napsala ve středu agentura DPA. I ve středu bylo zrušeno několik letů do Británie, odpolední zatím mají hlášeno zpoždění. Dopoledne také ještě zůstávalo na 430 lidí na trajektu na moři u přístavu Volos, protože plavidlo nemohlo kvůli počasí zakotvit.

Pět obětí, včetně dvou turistů, evidují v Turecku, kde se stále čtyři lidé pohřešují. Dva lidé zemřeli v Bulharsku, kde se rovněž pohřešují tři osoby. Na jihovýchodě Řecku u města Volos našli ve středu záchranáři tělo sedmaosmdesátileté ženy, čímž počet obětí v zemi vzrostl na dvě.

V Turecku zaplavila voda po přívalových deštích i část Istanbulu, kde zemřeli nejméně dva lidé, napsal ve středu deník Hürriyet. Voda smetla i kemp v provincii Kirklareli poblíž hranic s Bulharskem, tam se stále pohřešují čtyři lidé, uvedlo turecké ministerstvo vnitra.

V Bulharsku bylo nejvíce zasaženo letovisko Carevo na jihovýchodě země, kde zatím evidují dvě oběti a tři pohřešované. Přívalový déšť zasáhl v oblasti přímořského letoviska i několik kempů, některá auta strhl proud vody do moře.

Část Careva je stále bez elektřiny, informovala ve středu ráno bulharská média. Kvůli neštěstí z úcty k obětem byly zrušeny i středeční oslavy Dne sjednocení například v Burgasu či Primorsku.

Storm #Daniel as seen from satellite, with rain detected by radar shown in blue-pink-yellow. Non-stop rain from the slow-moving system has caused massive flooding over central #Greece , #Bulgaria and #Istanbul . pic.twitter.com/ABHCNVYEos

V oblasti Thesálie civilní obrana zakázala lidem v některých obcích vyjíždět s auty, aby nekomplikovali práce záchranné službě. Řada silnic je zaplavená nebo i neprůjezdná.

Těžce zasaženo bylo přístavní město Volos, kde v úterý zemřel muž poté, co se na něj zřítila zeď. Proud vody v oblasti spláchl auta do moře, voda zaplavila sklepy a obchody. Na mnoha místech byly kvůli počasí přerušeny dodávky elektřiny, někde nefungovaly ani mobilní telefonní sítě či internet.

Some parts of Greece have seen six months worth of rain in just 24 hours, with more to come through this week.



Sarah Keith-Lucas takes a closer look at what's happening with Storm Daniel. pic.twitter.com/cM4LXzIEHt