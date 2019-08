Více hlídek na hranicích, rychlejší deportace. Bezpečnostní rada v Řecku řešila nárůst migrantů

Řecko posílí kontroly na hranicích a uprchlíky z přeplněných táborů na ostrovech začne přesouvat na pevninu. Na sobotním krizovém zasedání o tom rozhodla bezpečnostní rada státu, uvedla agentura Reuters. Vláda tak reagovala na narůstající počet migrantů, kteří nyní připlouvají z Turecka na řecké ostrovy. Ve čtvrtek jich bylo 650, což je nejvyšší počet za jeden den za poslední tři roky. Atény 18:26 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrští uprchlíci na hranici Řecka a Turecka v květnu 2018. | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

Jednání bezpečnostní rady státu, kterému předsedal premiér Kyriakos Mitsotakis, trvalo několik hodin. Podle serveru ekathimerini.com rada přijala celkem sedm opatření, jak současnou situaci řešit.

Jedním z kroků je například urychlení deportací odmítnutých žadatelů o azyl s tím, že nebudou mít právo na odvolání. Výrazně by se měla rovněž zvýšit ostraha hranic, s tím řecké pobřežní stráži pomůže Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a síly NATO.

Shledání s rodinami

Jak po jednání uvedl vládní mluvčí, rada rozhodla také o opětovném shledání 116 nezletilých, kteří přicestovali bez doprovodu a nyní se nacházejí v řeckých táborech, s jejich rodinami v jiných zemích Evropské unie.

Řecko se letos podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky opět stalo hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, jako tomu bylo v roce 2015. Toto prvenství v roce 2016 převzala Itálie a po ní loni Španělsko.

Od letošního ledna do Řecka přišlo ke konci minulého týdne 31 265 migrantů, z toho asi 23 700 připlulo přes moře, zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici.

Například většinu migrantů, kteří příjeli tento čtvrtek na Lesbos, převeze Řecko do tábora Moria, největšího centra pro přijetí migrantů v Evropě. Momentálně je v něm asi čtyřikrát víc lidí, než by v něm mělo pobývat. Humanitární organizace několikrát upozorňovaly, že jsou zde nelidské podmínky.

„Je to důvod k obavám,“ řekl mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Řecku Boris Češirkov. „Překvapilo nás to. Tohle jsme nezažili od roku 2016,“ dodal.

Místní ministr zahraničí Nikos Dendias oznámil tureckému velvyslanci, že „je hluboce nespokojený“ s nárůstem migrantů, kteří přicházejí z Turecka. Podle velvyslance je Turecko „odhodlané“ dohodnout se s Evropskou unií.

Nejvíce za tři roky

V srpnu do Řecka přicestovalo přes 7000 migrantů, což je nejvyšší měsíční počet za poslední tři roky, uvedla agentura Reuters. Nejvyšší podíl z příchozích tvoří rodiny z Afghánistánu, uvádějí neziskové organizace, které uprchlíkům pomáhají

Masovou migrační vlnu zažila Evropa v roce 2015, kdy do Evropské unie dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 000 přes Řecko. Příliv běženců touto trasou pomohla výrazně omezit dohoda Evropské unie s Tureckem.

Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do Evropské unie.

Bezvízový styk ovšem zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. Podle migrační dohody Evropské unie s Ankarou by také každý migrant, který se do Řecka dostane nelegální cestou z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, měl být vrácen do Turecka. Proces vyřizování azylových žádostí je ale zdlouhavý.