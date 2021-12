‚Zastavme ničení civilizace.‘ Papež navštívil uprchlický tábor na Lesbu, zkritizoval přístup Evropy

„Středozemní moře, které po tisíciletí sbližovalo různé národy a vzdálené země, se nyní stalo ponurým hřbitovem bez náhrobků. Nenechme, aby se naše moře – mare nostrum – proměnilo v pusté moře smrti – mare mortuum,“ prohlásil papež.

„Prosím, zastavme toto ničení civilizace,“ dodal.

Po táboře, kde migranti žijí v bílých obytných kontejnerech OSN, se František procházel bez roušky, místní děti hladil po hlavách a ochotně pózoval pro fotografie.

„Přijel jsem, abych viděl vaše obličeje a podíval se vám do očí. Očí plných strachu a očekávání, očí, které viděly násilí a chudobu, očí zmáčených množstvím slz,“ řekl směrem k přítomným migrantům.

V táboře žije asi 2200 žadatelů o azyl ve velmi obtížných podmínkách.

Spojit rodinu

Jedním z těch, kteří byli pozváni do blízkosti papeže, byl i Christian Tango Mukaya, otec tří dětí z Konga, který se během cesty do Evropy rozdělil se svou ženou a nyní ji nemůže najít. Doufal proto, že jeho zviditelnění po boku Františka by mohlo pomoci celou rodinu opět spojit.

„Doufáme, že jednou budeme zase všichni spolu,“ uvedl ještě před papežovým příjezdem. „A doufáme rovněž, že nám příjezd papeže pomůže přinést změnu. Pokud jde o podmínky, ve kterých žijeme, chtěli bychom lepší život. Trpíme tady, je zima, nemáme topení. Chtěli bychom poprosit papeže, aby nám pomohl,“ dodal.

Dřívější návštěvy

Ostrov Lesbos pontifex navštívil už v roce 2016, prošel si tehdy nechvalně proslulý uprchlický tábor Moria, setkal se se stovkami uprchlíků a s některými i poobědval.

Zároveň s sebou odvezl do Říma tři syrské muslimské rodiny, celkem 12 lidí, z toho šest dětí.

V letech 2015 a 2016 dorazilo z Turecka do Řecka více než jeden milion migrantů, většinou utíkajících kvůli válečným konfliktům v Iráku a Sýrii.

Právě Lesbos byl tehdy nejvytíženějším místem, kde se žadatelé o azyl hromadili. Přeplněný a naprosto nevyhovující uprchlický tábor Moria zničil v loňském roce požár.