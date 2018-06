Spor o název státu se blíží ke konci. Makedonie dostane nový název, dohodla se vláda s Řeckem

Řecko a Makedonie se dohodly, že ukončí letitý spor o název bývalé jugoslávské republiky Makedonie kompromisním názvem Republika Severní Makedonie. Ve Skopji to v úterý oznámil makedonský premiér Zoran Zaev a současně v Aténách jeho řecký protějšek Alexis Tsipras. Řecko kvůli dosavadnímu názvu sousedním Makedoncům blokuje vstup do NATO a do EU. Představitelé obou organizací dohodu uvítali.

