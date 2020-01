Kilometrové sítě v Egejském moři. Řecko vypsalo zakázku na ‚ochranný systém‘ proti migraci

Celkové náklady na pořízení by neměly přesáhnout půl milionu eur (asi 12,6 milionu Kč). Plovoucí systémy by podle zadání ozbrojených sil mohly být „zábranami či sítěmi“ o délce 2,7 kilometru. Měly by být vysoké 1,10 metru a vybavené blikajícími světly. Další podrobnosti úřady zatím neposkytly, uvedla AFP. Řecké ministerstvo obrany a armáda poskytují od migrační krize v roce 2015 logistickou podporu ministerstvu pro migraci a azyl při zvládání situace.

Ministerstvo pro migraci a azyl

Dohoda Evropské unie s Ankarou z roku 2016 pomohla výrazně oslabit migrační vlnu do Řecka. Loni se ale Řecko opět stalo hlavní vstupní branou do EU pro migranty z Blízkého východu. Za loňský rok jich z Turecka do Řecka dorazilo podle údajů Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na 74 400. Řecká vláda se obává, že se stejná situace zopakuje i letos.

V přeplněných táborech na řeckých ostrovech v Egejském moři se momentálně nalézá více než 40 tisíc žadatelů o azyl, přestože tábory byly postaveny pro nejvýše 6200 lidí.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který se úřadu ujal loni v červenci, si nedávno postěžoval, že jeho vláda „zdědila“ odhadem 80 tisíc nevyřízených žádostí o azyl od předchozí vlády.

Konzervativní Mitsotakisova vláda zaujímá přísnější postoj v otázkách migrace a na podzim prosadila v parlamentu zákon, který má mimo jiné zrychlit azylová řízení a zjednodušit deportace migrantů bez nároku na azyl. Tento měsíc také vláda opět zřídila ministerstvo pro migraci a azyl, které loni po nástupu do úřadu zrušila.