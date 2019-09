Řecká vláda přesune tisíce migrantů z ostrova Lesbos na pevninu. Reaguje na požár v přelidněném táboře

Po nedělním požáru a nepokojích v přeplněném uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos, které si vyžádaly smrt dvou lidí a dvě desítky zraněných, oznámila vláda přemístění několika tisíc migrantů na pevninu. Už v pondělí má z tábora odjet 250 migrantů, do konce října jich má být přemístěno nejméně 3000 a do konce roku 2020 jich chce země 10 000 vrátit do Turecka, informovalo podle deníku Kathimerini ministerstvo civilní obrany.

Atény 19:55 30. 9. 2019 (Aktualizováno: 20:48 30. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít