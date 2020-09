Na ostrově Lesbos začalo stěhování migrantů z táboru Moria. Přesun zpomaluje testování na covid-19

První migranti z požárem zničeného tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos se začali přesouvat do nového provizorního tábora, který zřídila vláda na místě armádní střelnice Kara Tepe. Informoval o tom server deníku Kathimerini. Bez přístřeší se po požárech ze začátku týdne ocitlo více než 12 000 lidí, do stanového tábora s kapacitou 3000 osob v sobotu úřady přemístily zatím jen asi 150 z nich, šlo většinou o rodiny s dětmi. Atény 6:57 13. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Migranti se na ostrově Lesbos přesunuli do provizorního tábora | Foto: Elias Marcou | Zdroj: Reuters

Stěhování do nového tábora, který vznikl za přispění Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, probíhá jen velice pomalu, protože všichni nově příchozí musejí absolvovat test na koronavirus. Podle Kathimerini se v sobotu nákaza potvrdila u nejméně jednoho člověka. Pro infikované a jejich blízké je poblíž tábora zřízeno místo, kde musejí strávit povinnou karanténu.

Právě nařízená karanténa, do níž se dostal po objevení prvního případu nákazy celý tábor Moria, vedla k hlasitým protestům a nakonec i k úmyslně založeným požárům, které v úterý a ve středu tábor zcela zničily. Od té doby bylo více než 12 000 tamních obyvatel bez střechy nad hlavou. Mnozí z nich protestují proti tomu, aby byli přeloženi do provizorního tábora a žádají, aby mohli odejít z ostrova a dále do Evropy. To ale řecká vláda zatím vylučuje.

Tábor Moria byl dlouhá léta kritizován kvůli neutěšeným podmínkám, v nichž byly nuceny pobývat tisíce lidí včetně nezletilých a rodin s malými dětmi. V zařízení původně určeném pro nanejvýš 2750 osob se ocitlo téměř 13 000 migrantů a problémy byly zejména s hygienou. Obyvatelé Lesbu chtějí, aby vláda nyní uprchlíky přemístila do pevninského Řecka, ta ale zatím svolila jen k evakuaci nezletilých migrantů bez doprovodu. Ty by si mezi sebe mělo rozdělit deset zemí Evropské unie.