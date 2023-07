Čech na Rhodosu: Cestovní kancelář nám nepomohla. Museli jsme se spolehnout sami na sebe a na místní

Řečtí hasiči dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Ten největší se snaží dostat pod kontrolu na ostrově Rhodos. Odtud se repatriačními lety vrátily stovky Čechů, kteří tam trávili dovolenou. Někteří na ostrově ale zatím zůstávají dál. „Místní záchranáři jedou úplně na krev,“ popisuje situaci na místě bývalý novinář Pavel Eichler, který na Rhodos původně vyrazil jako turista. Rozhovor Athény 18:51 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lesní požár na ostrově Rhodos | Zdroj: Reuters

Můžete popsat, co jste na Rhodosu v posledních dnech zažil? Jak vypadala evakuace?

Jsem v oblasti Kiotari, kde jsme byli ubytovaní v hotelu. Je zde vidět silný dým, celá obloha je zakouřená. Během pondělí jsem tady již podruhé, jelikož odvážím českým turistům zavazadla, cestovní kancelář se o nás totiž nedokáže postarat.

Před hodinou a půl zde bylo čisto, nyní je však celá oblast opět zakouřená, museli jsme si tak najít náhradní trasu, protože hlavní cesta už je uzavřená. Od sobotního odpoledne je situace velmi kritická, stále projíždíme buď velmi zakouřenými oblastmi, nebo místy, která hasiči uhasili a zprůjezdnili.

Mluvil jste o tom, jak situaci nezvládá cestovní kancelář. Z Rhodosu v neděli i pondělí přicházely informace, že je evakuace chaotická a špatně zorganizovaná. Jak ji zvládají řečtí záchranáři?

Jedou úplně „na krev“, podle mě už ani nevědí, co je za den, jak se jmenují a kolik mají bratrů a sester. Místní to zvládají skvěle. Bez jejich pomoci a nasazení, ať už jde o lidi z vesnic či personál hotelů a restaurací, bychom to určitě zvládali mnohem hůř.

Jak je to s informacemi či náhradním ubytováním? Jak jste si to zajistili, když to cestovní kancelář zcela nezvládla?

Od začátku evakuace takzvaně jdeme s davem. V sobotu odpoledne nás vyhnali na pláž. V podstatě jsme utíkali před ohněm, dýmem a popelem. Vždycky jsme šli tam, kde šel i proud lidí, kteří se snažili dostat co nejdál od ohně. Takto to bylo až do včerejšího večera, kdy jsme se dostali na hotel a to po prvním kontaktu s delegátkou naši cestovní kanceláře Blue Style. Celou dobu jsme byli v podstatě odkázaní na sebe a na pomoc místních.

Budete se teď vracet zpátky do Česka, nebo zůstáváte na Rhodosu?

To bych taky rád věděl. V pondělí jsme si sami museli vyzvednout zavazadla, protože v Blue Stylu nám řekli, že nám nepomůžou (redakce iROZHLAS.cz požádala cestovní kancelář o vyjádření, zatím jej nedostala, pozn. red.). Teď se snažím pomáhat, hlavně tedy starším, kteří se nedokáží moc domluvit, nemají sociální sítě, doklady, hotovost, vozím jim proto zavazadla. Jediné, co víme, je, že jsme zaregistrovaní v seznamu lidí, kteří čekají na letadlo. O tom, do kterého se dostaneme a kdy, žádné informace nemáme.

Když jste se přemisťoval po Rhodosu autem, jak tam funguje doprava? Narazil jste na komplikace?

Na silnicích není situace nějak dramatická, provoz je tu normální. Žádné kolony aut se netvoří, ani tu neprchají davy lidí po silnicích. Všechny čerpací stanice, které jsme viděli, vypadaly otevřené, takže benzinu je nejspíš dostatek.

Při první dopolední cestě jsme projeli normálně, při druhé byly už některé silnice zavřené. Policisté se to nejspíš snaží koordinovat podle toho, jak se situace vyvíjí v lese. Je to tady ale hodně začouzené, například personál v hotelu, kde teď jsme, nosí roušky a respirátory.