Ničivé požáry v Řecku zachytily i satelity, vláda vyhlásila třídenní státní smutek

Řekům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky mírnějšímu větru i pomoci ze zahraničí.

Itálie a Španělsko poskytly Aténám cisternová letadla a vrtulníky. Kypr zemi poslal šedesát hasičů.

Země vyhlásila třídenní státní smutek a řecký premiér Alexis Tsipras v televizním projevu vyzval celý národ k jednotě.

„Řecko truchlí a naše myšlenky jsou s těmi, kteří už tu nejsou. S neštěstím však musíme i nadále bojovat. Zůstaňme proto jednotní a solidární," uvedl premiér.

Zhruba stovka lidí je stále nezvěstná. Záchranářům se navíc zatím nepodařilo identifikovat řadu těl.

Tragédie z výšky

Rozsáhlý požár zaznamenaly i satelitní snímky či letecké záběry, ty publikoval například řecký deník Kathimerini.

Češi v Řecku

Řecké úřady dosud nepotvrdily, že by mezi hospitalizovanými v důsledku požárů byli i čeští občané, sdělila česká konzulka v Aténách Světoslava Danešová s odvoláním na informace od krizové skupiny řeckého ministerstva zahraničí.

Vliv požárů je podle ní patrný i v hlavním městě. „Není tu azurové nebe, ale bílošedivé,“ uvedla v telefonátu.

Situaci českých turistů v Řecku monitoruje Asociace cestovních kanceláří ČR, řekl ČTK její místopředseda Jan Papež. „Zatím to vypadá na to, že by se to díky větru nemuselo dotknout žádné lokality, ve které čeští turisté jsou. Ale to může mít vývoj,“ dodal.

Nejvíce obětí je v obci Mati

V Řecku v současnosti panují teploty kolem 40 stupňů Celsia. V postižené oblasti navíc vál silný vítr. Oheň se tak na mnoha místech podařilo dostat pod kontrolu.

Největší počet mrtvých záchranáři nalezli v obci Mati východně od Atén. „Tam je bohužel největší počet zraněných, ale i největší počet mrtvých, lidí, kteří nezvládli odjet a byli uvězněni ve svých domech či autech,“ uvedl Tzanakopulos.

Požáry v Řecku, jak je zachytily satelitní snímky. | Foto: Pierre Markuse | Zdroj: Flickr | CC BY 2.0,©