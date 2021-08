Spí v autech a sledují, jak plameny ničí jejich domy. Do ohnivého Řecka míří i čeští hasiči

Yorgos Papaioannou čtyři hodiny hasil okolí svého nového domu zahradní hadicí. Chtěl ho zachránit před blížícími se plameny. I jemu a jeho přítelkyni ale nakonec policie přikázala opustit obec, píše Reuters.

Požár v pohoří Parnitha vypukl před několika dny a rychle se v borovicových lesích rozšířil. Tisíce obyvatel z okolních oblastí tak donutil opustit své domovy. „Naše podnikání, domov, všechen majetek zůstal tam. Doufám, že neshoří,“ popsal 26 letý Papaioannou v pátek. Ve svém novém domě v oblasti Polydendri stihl strávit pouze jednu noc.

„Díval jsem se na televizi a viděl jsem oheň na protější hoře. Nikdy bych si ale nepředstavil, že to dojde až k nám. Dneska (v pátek, pozn. red.) budeme asi spát v autě, dokud nenajdeme nějakého známého, který by nás vzal k sobě,“ uvedl Řek.

„Není to jen o nás. Tisíce lidí už přišlo o své domovy a cennosti,“ řekla Maria, která v obci Kapandriti, jež je součástí metropolitní oblasti Atén, také kropila svou zahradu. Desítky požárů, které vypukly napříč Řeckem od západního Peloponésu po ostrov Evia východně od Atén, jsou důsledkem nejhorší vlny veder v zemi za posledních 30 let. Teploty v Řecku dosáhly přes 45 stupňů Celsia.

Očitým svědkem požářu byl zaměstnanec hrnčířství zničeného plameny Wasim Khan. „Shořelo všechno, domy, továrny, všechno. Všichni odjeli, takže já odjedu také. Co teď budeme dělat, kam půjdeme?“ cituje ho agentura Reuters.

Řecké úřady už otevřely pro prchající obyvatele azylové domy. Místní hotely zase pro lidi, kteří byli nuceni opustit své domovy, uvolňují pokoje.

Hasiči částečně dostali pod kontrolu lesní požáry zuřící na severu Atén, uvedly místní úřady. Agentura DPA napsala, že řečtí záchranáři jsou pod mimořádným tlakem, protože Peloponéský poloostrov a ostrov Evia nekontrolovatelně pustoší další rozsáhlé požáry. Ty zatím skoro vůbec nejsou hašeny ze vzduchu, protože hlavní úsilí se soustředilo do Atén.

