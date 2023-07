Hydrolog: Požáry v Řecku nejspíš způsobil člověk, i kdyby neúmyslně. Stačí odhozená láhev jako čočka

Velké vedro, velké sucho a silný vítr, který šíření plamenů umožňuje. To jsou podle hydrologa Jana Daňhelky jen některé důvody, proč jsou aktuální požáry v Řecku tak masivní. „Místní orgány mají podezření na žhářství, ať už úmyslné, nebo neúmyslné. V horkém počasí to není vůbec překvapivé,“ upozorňuje ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Rhodos 18:14 25. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci na ostrově Rhodos kácí stromy, aby zabránili šíření požáru | Foto: Petros Giannakouris / AP | Zdroj: ČTK

V přírodním prostředí totiž vzniká požár vždy od blesku, připomíná hydrolog. Na Rhodosu ale žádné blesky v uplynulých dnech zaznamenány nebyly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: hydrolog Jan Daňhelka. Moderuje Vladimír Kroc

„Tady to způsobil člověk. Stačí nedopalek nebo odhozená láhev, která působí jako čočka. Pravděpodobnost, že se něco takového v tak zranitelné oblasti stane, pak samozřejmě narůstá s množstvím lidí.“

Do Středomoří se Evropané sjíždí na dovolenou právě v období, kdy jsou tamní podmínky nejvíce křehké. „Uměle tak zvyšujeme riziko požárů,“ upozorňuje hydrolog.

Hašení požáru na Rhodosu komplikuje vítr i vysoké teploty, meteorologové v Řecku očekávají až 46 stupňů Číst článek

„Pokud tedy efekty v podobě stresu z horka, požárů a sucha budou i nadále ve Středomoří narůstat, možná by nebylo od věci zamyslet se nad tím, zda nezměnit termín školních prázdnin. V některých ohledech by to mohlo pomoci,“ uvažuje Daňhelka.

Letošní léto je v Řecku velmi suché, naznačuje hydrolog spojitost se změnou klimatu. „Přibývá období, která jsou svými podmínkami příznivá pro vznik požárů. Je to jednoznačně spojené s oteplováním, kdy je vyšší výpar a často i méně srážek,“ připomíná.

Malé požáry

K požárům velkou měrou přispívá i to, že se změnil způsob hospodaření. Malá pole drobných farmářů mizí, lidé se stěhují do měst a charakter péče o krajinu se mění, přibližuje hydrolog.

Požár se rozšířil i na ostrově Korfu, úřady evakuovaly asi 2500 lidí. Hoří i v dalších oblastech Číst článek

„Dřív byly lesy vysbírané. Klestí se používalo na topení. Teď tam ale zůstává suchá biomasa, která požárům nahrává,“ říká.

Problémem je podle něj i to, jak společnost na menší požáry reaguje. „Velice často dokážeme požár uhasit ještě předtím, než se rozšíří. Tím, že ho ale uhasíme brzo, zvyšujeme riziko toho, že později přijde nějaká velká událost, která už bude nad naše síly.“

Jinými slovy se ochuzujeme o to nacvičit si reakci na krizi na menším požáru, naznačuje hydrolog. „Ze zpráv vidíme, že evakuace řeckých ostrovů je jeden velký chaos. A možná je to právě proto, že nám chybí jakákoli zkušenost ze zvládnutelných případů,“ uzavírá Daňhelka.