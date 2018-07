Řecko pohřbívá oběti požárů. Některé ostatky se možná nikdy nepodaří identifikovat

Forenzní specialisté zatím identifikovali 51 těl spálených při řeckých požárech. Někteří se ale stále pohřešují. Pobřeží v oblasti nejvíc zasažených Máti a Néa Mákri prohledává pobřežní stráž a pátrá po lidech, kteří se mohli utopit. Stovky lidí se nemůžou vrátit do svých domovů. Od zpravodaje z místa Máti 17:30 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled z dronu na obec Mati zasaženou požárem. | Foto: FLYGREECEDRONE | Zdroj: Reuters

Řecko začalo tento víkend pohřbívat první oběti tragických požárů. Na místě je zpravodaj ČRo

Asi padesátiletý muž si přichází pro úmrtní list své osmaosmdesátileté matky. Tvrdí, že on je ještě šťastný člověk, protože se v domě našel její cestovní pas, a tak byla identifikace jednodušší. Teď si jeho rodina může matku konečně převzít a rozloučit se s ní.

Některé ostatky jsou ale v tak špatném stavu, že se je možná nikdy nepodaří identifikovat. Podle vedoucí márnice jsou doslova spečené dohromady. Nelze proto použít ani testy DNA.

Syn vysvětluje, že svou matku nemohl zachránit, přesto že si s ní při požáru telefonoval. Mluvil s ní, ale nevěděl, co jí má poradit. Nebyla už v takové kondici, aby zvládla plamenům utéct.

Několikrát pak šli prohledávat dům, ale její tělo nenašli. Podařilo se to až forenzním specialistům. Za to je ale rád. Tělo prý bylo v takovém stavu, že by pohled na něj nejspíš nevydržel.

Vzápětí ale nadává. „Ať si Ilias Psinakis konečně sundá černé brýle, ve kterých neustále vystupuje a promluví o tom, jak ho místní 4 roky prosili, aby odklidil jehličí a suché zbytky porostu, které v šíření požáru pomohly!“ Naráží na bývalou televizní hvězdu a současného starostu oblasti Marathon, kam patří i Mati.

Příčina požárů se stále vyšetřuje

U márnice se objevila i žena, která ještě před požáry potkala dvě malé holčičky v parku, které jely do Máti na dovolenou. Když později viděla jejich fotky v televizi, rozplakala se a chtěla za každou cenu zjistit, zda v plamenech skutečně zemřely.

To se ale nepovedlo. Testy prý ještě nebyly hotové. Jen o několik hodin později ale přišla smutná informace, že dvě pohřešované devítileté holčičky jsou skutečně mrtvé. Byly ve skupině 26 uhořelých u pláže v Mati.

Řecké úřady stále vyšetřují, jak ničivé požáry vznikly. Zahynulo při nich nejméně 88 lidí. Podle nejnovějších závěrů se plameny začaly šířit zřejmě kvůli nedbalosti člověka, který v horkém a větrném počasí pálil suché větve. Skoro týden také trvalo, než úřady potvrdily příbuzným totožnost těch nejvážněji popálených obětí požárů.