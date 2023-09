Vytahovali jsme spoustu lidí z utopených aut, říká český záchranář k záplavám v Řecku

Záplavy v Řecku, Bulharsku a Turecku mají už nejméně 14 obětí. Přívalové deště zatopily část Istanbulu. V Řecku je mimo provoz část dálnice vedoucí z Atén do Soluně, přerušená je i železniční doprava. Ve střední části Řecka jsou dál zaplavené tisíce domů. „Hodně lidí nevědělo, jaký rozměr budou povodně mít,“ říká z místa zdravotnický záchranář David Veselý ze společnosti DavepoMedevac. Rozhovor Lamia 12:06 7. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jste v nejhůře zasažené střední části Řecka. Deník Kathimerini situaci popisuje jako katastrofu biblických rozměrů. Je situace opravdu tak kritická?

Nevím, jestli je to katastrofa biblických rozměrů, každopádně rozsah záplav a povodní je velký. Projeli jsme asi 150 km zaplavenou částí a je to skutečně tak, jak to popisuje řecký deník. Jsou uzavřené dálnice, zastavená železniční doprava, mezi jednotlivými městy a vesnicemi se projet nedá a vlastně všechny komunikace jsou zaplaveny.

Jak na místě pomáháte?

Je důležité říct, že jsme do Řecka primárně nejeli pomáhat. Odjížděli jsme zabezpečit světový šampionát v rallye, na kterém dlouhodobě spolupracujeme s Mezinárodní automobilovou federací.

Déšť v Řecku začal ve chvíli, kdy jsme odjížděli a potřebovali se dostat do střední části Řecka, do Lamie, která je v centru záplav a povodní. Samozřejmě jsme spolupracovali s místními hasiči, policií a záchrannými složkami.

Během naší cesty jsme jak pomáhali s evakuací občanů z úplně odříznutých částí, tak jsme vytahovali spoustu lidí ze zaplavených utopených aut a podobně. Hodně lidí totiž nevědělo, jaký rozměr povodně budou mít.

Spolupráce s místními záchranáři

Když zuřily lesní požáry na Rhodu, tak si lidé stěžovali na komunikaci s úřady. Jaká je vaše spolupráce s úřady a se záchrannými složkami?

Těžko říct, jak to vlastně funguje globálně. V podstatě kromě policie, která uzavírá jednotlivé komunikace, stojí na křižovatkách a nepouští auta a lidi do zaplavených území, není moc záchranných složek vidět. Občas člověk potká hasiče, ale spíš se dělala opatření tak, aby se lidé dál nedostávali do postižených oblastí.

Možná se záchranné složky spíš soustředily na to, pokud byl někdo v bezprostředním ohrožení života nebo někde byla situace opravdu dramatická, ale s tím jsme se nesetkali. Spíše to bylo na takové bázi, že když jsme někde projížděli, vyžádali si naši pomoc, nebo jsme přímo narazili na někoho, kdo stál na střeše auta, tak jsme pomohli.

Jak to vypadá teď na místě s počasím a jaká je předpověď na další dny?

Asi před půl hodinou (rozhovor vznikal ve čtvrtek po desáté hodině, pozn. red.) přestalo pršet. Trošičku se vyjasnila obloha, takže nevypadá jako v noci. Ráno se tady prohnala velmi silná bouřka a předpověď počasí zatím není úplně příznivá. Vypadá to, že se sem žene vlna silných dešťů a bouřek směrem od Athén.