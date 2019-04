Po pátečních střetech s policisty se situace na severu Řecka uklidila. V táboře zůstává 500 uprchlíků

Už třetí den stanují stovky migrantů na hranici mezi Řeckem a Severní Makedonií. Jsou mezi nimi i rodiny s dětmi. Uvěřili fámě, že se hranice otevře a oni se dostanou do Německa. Migranti, kteří včera blokovali provoz aténského nádraží, už z místa odjeli. Vláda vyzývá uprchlíky k návratu do otevřených táborů. Aktuální situaci v Řecku sleduje naše spolupracovnice Soňa Dorňáková-Stamu. Atény 15:30 6. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprchlíci se sešli ve vesnici Diavata na severu Řecka pod falešnou nadějí, že se jim otevře hranice do Severní Makedonie. | Foto: Giannis Papanikos | Zdroj: ČTK/AP

Vlakové spojení z Atén do Soluně bylo obnoveno už včera večer, ale na severu u tábora Diavata u Soluně stále zůstává kolem 500 uprchlíků a migrantů, především z Iráku a Afghánistánu. Bivakují ve stanech a spacácích na poli u tábora. V pátek se několikrát střetli s policisty, kteří jim bránili v odchodu na hranici. Teď je situace klidná.

Řecký ministr Dimitris Vitsas vyzývá migranty k návratu do příslušných zařízení a k tomu, aby respektovali zákony země, která jim poskytla pohostinnost. Někteří lidé ovšem stále věří lživé informaci o tom, že se otevře hranice do západní Evropy. Údajně migrantům měli pomáhat v přechodu hranice členové neziskových organizací tak, jak se to stalo v roce 2016.

Lidé se začali na sever Řecka stahovat před několika dny, a to kvůli dezinformacím šířeným po internetu. Řecká policie nyní vyšetřuje, kdo se skrývá za šířením lživé zprávy o otevření řecké hranice. Lidé jsou rozhodnuti zůstat na místě do té doby, než se hranice otevře.