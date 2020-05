Dotazník na letišti, lékaři v hotelech. Start turistické sezóny v Řecku bude doprovázet řada opatření

Začátek turistické sezóny v Řecku je plánován již na polovinu června. Podle premiéra Kyriakose Mitsotakise to prospěje společnosti, která podle něj odrazila nápor koronaviru, ale musí se vyhnout ekonomické recesi. Do poloviny června se v Řecku otevřou také restaurace, bude obnovena lodní doprava a částečně letecká. Turisty ale čekají mnohá hygienická opatření. Athény 8:19 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slunečníky na řeckých plážích musí být čtyři metry od sebe, budou pravidelně dezinfikovány | Foto: Costas Baltas | Zdroj: Reuters

Turisté hned po příjezdu či příletu do země budou muset vyplnit dotazník s otázkami hygienického rázu související s nemocí covid-19, případně podstoupit namátkové testování. Karanténě se během letních měsíců již vyhnou.

Řecko zahájí turistickou sezónu 15. června, zdravotníci budou na letištích provádět testy na koronavirus Číst článek

Připraveny budou i hotely - ty se pro zahraniční turisty otevřou ve dvou vlnách, a to 15. června a 1. července. Aby bylo možné dodržovat potřebný odstup, bude jejich kapacita omezena přibližně na polovinu. V bazénech pak bude pravděpodobně platit omezení počtu osob na metr čtverečný, provozovatelé také uvažují o vyhrazení konkrétního času pro návštěvníky seniorského věku.

Drtivá většina zařízení bude také mít k dispozici vlastního lékaře který by vyšetřil pacienty v případě zdravotních komplikací. Pokud by se u návštěvníků objevily příznaky nemoci covid-19, zajistil by buď přesun do izolace nebo převoz do nemocnice. Řecké úřady však doufají, že podobné postupy nakonec nebudou třeba a obnovení turismu druhou vlnu epidemie v zemi nevyvolá.

Pláže a restaurace

Režim na plážích si měli možnost Řekové v posledním týdnu již vyzkoušet. Slunečníky jsou od sebe vzdálené minimálně čtyři mety, u každého jsou navíc maximálně dvě lehátka. Ty musí zaměstnanci blízkých barů pravidelně dezinfikovat.

Pro lepší informovanost turistů bude sloužit také mobilní aplikace Visit Greece, v níž bude možné vyhledat veškerá platící bezpečnostní nařízení nebo klíčové kontakty na nemocnice i úřady.

Na turisty však kromě omezení čekají i příjemnější okolnosti. Vzhledem k dopadům pandemie koronaviru i vládnímu rozhodnutí snížit daň z přidané hodnoty by měly výrazně zlevnit jak hotely, tak i bary a restaurace.