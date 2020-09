V Řecku zemřel první imigrant s covidem-19. Mnohé uprchlické tábory jsou v karanténě

Řecko v neděli zaznamenalo první případ úmrtí s covidem-19 v některém z uprchlických táborů na svém území. Po nákaze koronavirem zemřel v Aténách 61letý Afghánec, informovala agentura AFP. Otec dvou dětí, který přišel do Řecka z Afghánistánu, žil v táboře Malakasa severně od Atén. Poté, co se kvůli nákaze virem SARS-CoV-2 zhoršil jeho zdravotní stav, převezli jej do nemocnice v hlavním městě. S covidem-19 ale nakonec zemřel.

Atény 22:33 27. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít