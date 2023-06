Volby v Řecku vyhrála Národní demokracie, uvádí odhady agentur. Má šanci vládnout sama

Konzervativní strana Nová demokracie (ND) řeckého expremiéra Kyriakose Mitskotakise vyhrála nedělní parlamentní volby se ziskem 40 až 44 procent hlasů, uvádí podle médií odhad několika agentur založený na průzkumu mezi voliči u hlasovacích místností. Na druhém místě je podle takzvaného exit pollu krajně levicová strana SYRIZA, ovšem s rozdílem více než 20 procentních bodů oproti vítězné straně. Atény 18:36 25. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řecký premiér a předseda strany Nová demokracie Kyriakos Mitsotakis | Zdroj: Profimedia

Pokud budou skutečné výsledky odpovídat těmto číslům, znamenalo by to Mitsotakisovu stranu zisk parlamentní většiny, neboť díky uplatnění nového volebního zákona by si jako vítěz připsala ve 300místném parlamentu prémii 50 křesel.

Nedělní parlamentní volby byly už druhé za dva měsíce, po prvních se vládu sestavit nepodařilo.

Svůj hlas v Aténách také odevzdal šéf favorizované Nové demokracie Mitsotakis, který poté v prohlášení uvedl, že hlasování by mělo přinést stabilní a efektivní vládu na další čtyři roky.

Jasný vítěz

Neotřesitelné pozice ND si byl podle agentury AP nejspíš dobře vědom i Alexis Tsipras, šéf opoziční levicové strany SYRIZA, která v květnových volbách na ND ztratila 20 procentních bodů.

„(Tyto volby) určí, jestli budeme mít nekontrolovanou vládu nebo silnou opozici. Tuto roli může hrát pouze SYRIZA,“ řekl Tsipras, který tím podle AP v podstatě předjímá dnešní výsledky.

V květnovém hlasování získala ND 40,8 procenta hlasů, SYRIZA měla 20 procent. Třetí byla sociálnědemokratická strana PASOK s 11,5 procenta. Do parlamentu se dostala i další dvě uskupení.

Ani takto jasný výsledek ale ND ve 300členném zákonodárném sboru nepřinesl většinu. Když strana odmítla jednat o sestavení koaliční vlády, bylo jasné, že Řecko míří k dalším volbám. Nyní ND doufá, že díky bonusu pro vítěze voleb bude moci vládnout sama.

Kritika za skandály

Mitsotakis má za sebou čtyři roky u moci, během kterých provedl svou zemi pandemií covidu-19 a připsal si jisté ekonomické úspěchy, které přispěly k obratu řeckého hospodářství po dluhové krizi z konce první dekády tohoto století.

Zároveň ale čelí kritice kvůli skandálu s odposlechy politiků, novinářů a vysokých státních úředníků a v souvislosti s tvrdou imigrační politikou.

Několik dní před volbami ve vodách na jih od Řecka ztroskotala loď se stovkami migrantů, přičemž případ opět oživil podezření týkající se nedostatečně aktivního počínání řecké pobřežní stráže. Zda ale incident nějak ovlivnil voliče, není podle politologů jasné.