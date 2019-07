V Řecku se uzavřely volební místnosti. Podle prvních odhadů vyhrála opoziční Nová demokracie

V předčasných parlamentních volbách v Řecku vyhrála podle předběžných odhadů opoziční konzervativní Nová demokracie s 38 až 42 procenty hlasů, která tak porazila vládní levicovou stranu SYRIZA. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na průzkumy u volebních místností státních a soukromých televizních kanálů. Atény 18:46 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stranický předseda konzervativní opoziční strany Nová demokracie Kyriakos Mitsotakis. | Zdroj: Reuters

Vítězná strana podle Reuters získá 155 až 167 křesel ve 300 členném řeckém parlamentu, bude mít tedy absolutní většinu. Novou demokracii vede jednapadesátiletý bývalý bankéř a člen známé řecké politické dynastie Kyriakos Mitsotakis.

Vládní SYRIZA premiéra Alexise Tsiprase získá podle odhadů mezi 26,5 a 30,5 procenta hlasů. „Nová demokracie zjevně vyhrála. Uvidíme, jak to dokáže zužitkovat,“ řekl za stranu SYRIZA ve státní televizi její vlivný člen Panos Skurletis.

Čtyřiačtyřicetiletý Tsipras předčasné volby inicioval, když jeho strana v květnu prohrála evropské a místní volby.

Deník The Wall Street Journal před volbami tento týden napsal, že v případě výhry opozice se Řecko stane první evropskou zemí, která se vrátí k tradičním politickým stranám. V roce 2012, uprostřed dluhové krize eurozóny, bylo také Řecko prvním evropským státem, jehož voliči opustili zavedené strany a přešli k politickým formacím brojícím proti establishmentu.

První předběžné výsledky sčítání se předpokládají kolem 21.00 SELČ.

Kdo je Mitsotakis ?

Kyriakose Mitsotakise (51), předseda strany Nová demokracie, která podle předběžných odhadů vyhrála předčasné parlamentní volby v Řecku již během předvolební kampaně sliboval odpoutání se od hospodářské politiky současné vlády, snížení daní a byrokracie nebo privatizaci státních podniků. „Tato vláda zatěžovala občany Řecka daněmi, zničila růst a uvrhla střední vrstvu do chudoby,“ uvedl loni v červnu v roli vůdce konzervativní opozice. „Vytvořili jste mnoho zoufalých lidí, kteří se topí v dluzích a nemají žádnou naději na budoucnost,“ kritizoval také Tsiprasův kabinet.

Absolvent prestižních amerických škol je členem známé řecké politické dynastie, na rozdíl od levicových Papandreů jsou Mitsotakisové už čtyři dekády spojeni s konzervativní Novou demokracií. Mitsotakisův otec byl premiérem v 90. letech minulého století, vládu už před sto lety vedl také bratr jeho prababičky Eleftherios Venizelos, jedna z velkých postav boje za nezávislost. Ve 40. letech a 50. letech byl šéfem kabinetu i Sofoklis Venizelos, prastrýc Kyriakose Mitsotakise.

Původním povoláním bankéř se v politice začal angažovat na přelomu století, podílel se na volební kampani Nové demokracie a v roce 2004 byl poprvé zvolen do řeckého parlamentu. V letech 2013 až 2015 působil ve vládě Antonise Samarase jako ministr pro reformy.

Do čela tehdy opoziční Nové demokracie byl Mitsotakis zvolen v lednu 2016, rok poté, co se po vítězství ve volbách ujala moci radikálně levicová strana SYRIZA vedená Alexisem Tsiprasem. Právě s mladistvě vyhlížejícím politikem, kterému bylo v době usednutí do premiérského křesla teprve 40 let, je Mitsotakis srovnáván (je jen o šest let starší).