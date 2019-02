‚Nevyhazujte nedopité lahve.‘ Třídírna odpadů v egyptské Hurghadě ukazuje, jak vyčistit zemi

V betonové ohradě, v poušti kousek za Hurghádou, vysypává nakladač lžíci plnou pytlů s odpadky do úst recyklační linky. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas



Egyptské letovisko Hurghada chce ukázat zbytku země, jak vyčistit ulice i moře od odpadků. Spustila novou recyklační linku, která zpracuje veškerý odpad z domácností i z velkých hotelů. Právě turistický ruch a snaha přilákat bohaté zákazníky ze Západu vede místní organizace, aby hledaly ekologická řešení. Více v reportáži zpravodaje Radiožurnálu. Od zpravodaje z místa Hurgháda 8:10 10. února 2019

V betonové ohradě, v poušti kousek za Hurghadou, vysypává nakladač lžíci plnou pytlů s odpadky do úst recyklační linky. „Přivážíme sem dva úplně odlišné druhy odpadů. Jednak je to komunální odpad, a jednak odpad z hotelů. Ten je z velké části organický, obsahuje hlavně zbytky jídel. Ale i pro něj je uplatnění, třeba na rybích farmách,“ popisuje Radiožurnálu Heba Šaukíová.

Je ředitelkou egyptské nevládní organizace Hepca, která už léta bojuje za ochranu přírody na pobřeží Rudého moře. Právě Hepca se zasloužila i o tuhle moderní recyklační linku, státní správa na ni nepřispěla ani korunu. „Zařízení je schopné zpracovat 400 tun odpadu denně. Hurghada vyprodukuje průměrně 300 tun. Takže bude schopní zlikvidovat všechno. Čtyřicet procent odpadu pochází z hotelů, větší část pak od obyvatel města,“ pokračuje žena.

Donedávna se veškerý odpad z Hurghady vozil na skládky za městem. Vítr pak udělal své a plastové tašky a sáčky létaly do moře. „Nechci už mluvit o starých problémech. My jsme teď na čistotu Hurghady velmi hrdí. Podporují nás hodnocení turistů. Podle vládních komisí se Hurghada co do čistoty umisťuje na prvním či druhém místě v Egyptě, takže to si děláme dobře,“ dodává.

Svážeči navíc mají být k co největšímu množství přivezeného odpadu motivovaní finančně. Pro nevládní organizaci Hepca navíc zprovoznění recyklační linky znamená, že se bude schopná financovat sama.

„Jsme schopní prodat většinu zpracovaného odpadu. O šest nebo sedm materiálů je na trhu velký zájem. Na druhou stranu třeba nemůžeme na egyptském trhu udat tetrapak. Ten zatím bude končit na skládce i nadále," uzavírá.

Konzultanta při spouštění linky dělá Alister Newton. Bere mě po schodech nahoru na linku, kde je průběh třídění dobře vidět. „Některé problémy té lince způsobují západní turisté. Jako jsem já,“ nešetří Alister svým anglickým humorem.

„Někteří totiž z nějakého podivného důvodu vyhazují PET lahve nedopité. Ta mašina to chybně vyhodnotí jako těžký, a tedy organický odpad. Prosím vás, až si tedy koupíte lahev s vodou, tak tu lahev opravdu vypijte,“ říká.

Nad osudem vytříděného organického odpadu zatím visí otazník. Pro uplatnění kompostu schází v okolí Hurghady zemědělství. Dále na jih, v Marsá Alam, uvítali vytříděný organický odpad tamní beduíni, kteří jím krmí své kozy. V Hurghadě ale pastevci nejsou.

Alister Newton prolézá linku v červených montérkách a práce ho očividně baví.

„Tahle nevládní organizace dělá pro region Hurghady strašně moc. A dost možná i pro celý Egypt. Pokud se ta linka uchytí v Hurghadě, tak není důvod, aby to nefungovalo jinde. Můžeme tak Egypt vyčistit a ještě něco vydělat. Tak pojďme do toho,“ říká odborník a nadšenec do recyklace odpadů Alister Newton.