Ředitel Boeingu přiznal chybu v systému letadel a omluvil se rodinám obětí nehod. Z funkce neodstoupí

Ředitel společnosti Boeing se omluvil za pády letadel typu 737 Max. Při dvou nehodách zemřelo přes 350 lidí. Příčinou byl podle vyšetřovatelů chybný software v bezpečnostním systému. V exkluzivním rozhovoru pro americkou televizi CBS to přiznal ředitel firmy Dennis Muilenburg, který se ale rozhodl, že neustoupí. Také v něm řekl, že jeho firma soucítí s rodinami obětí. New York 8:43 31. května 2019

„Osobně se omlouvám rodinám obětí. Cítíme se kvůli těm nehodám špatně, omlouváme se za ztráty na životech při obou pádech, omlouváme se za to, jak tyto události dopadly na rodiny obětí,“ sdělil Muilenberg.

Omluvil se také veřejnosti, u které nehody otřásly důvěrou v létání. Jeho společnost je podle něj připravená chopit se zodpovědnosti a udělat změny. Chce, aby se teď soustředila hlavně na budoucnost.

V rozhovoru přímo uvedl, že je pro něj situace osobně náročná, ale že odstoupit nehodlá. „Je důležité, abych zůstal ve vedení firmy. Lidské životy závisí na naší práci, ať už jde o pasažéry v komerčních letadlech nebo o vojáky v našich zařízeních určených pro obranu, to je úctyhodná mise,“ řekl.

V rozhovoru také ředitel Boeingu uvedl, že stabilizační systém v letadlech vedl k tomu, že pilotům zřícených strojů přidělal práci navíc a zkomplikoval tak řešení náročných situací. Neřekl sice přímo, že software způsobil dvojici nehod.

V systému ale podle něj byla chyba, kterou firemní vývojáři odhalili a opravili a nyní vše čeká na nové schválení americkým úřadem pro civilní letectví. On sám by ale prý i přes bezpečnostní problémy svou rodinu do letounů 737 Max klidně posadil.