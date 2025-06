Reforma Harvardu. ‚Univerzita se ubírala špatným směrem,‘ řekl její absolvent a šéf vládního úřadu Oze

Zákaz přijímání zahraničních studentů byl podle ředitele vládního úřadu spadající pod Ministerstvo zdravotnictví The Centers for Medicare and Medicaid Services a absolventa Harvardu Mehmeta Oze v tuto chvíli potřeba. „V Harvardu došlo ke změně, kterou musel uznat každý, kdo se mnou chodil do školy,“ řekl Mehmet Oz a dodává „Byli jsme svědky, jak se naše univerzita ubírá špatným směrem.“

