Možnosti reformy OSN. ‚Rusko by muselo upustit od využití práva veta,‘ míní český diplomat

„Organizace spojených národů potřebuje reformu… není možné, aby Rusko smělo blokovat Radu bezpečnosti.“ Takové požadavky se objevují stále častěji a během valného shromáždění v New Yorku byly velmi intenzivní. Pro změny se vyslovují i Spojené státy, svou vizi s požadavkem vyloučení Ruska nabídl i ukrajinský prezident a pro úpravy fungování je i Česko. Jaké změny jsou ale možné? V New Yorku o tom natáčel zpravodaj Českého rozhlasu. Od stálého zpravodaje New York 6:45 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Kulhánek (ČSSD) | Foto: Bernd von Jutrczenka | Zdroj: Reuters

Před sídlem OSN spojili síly Íránci a Ukrajinci – oba tábory protestují za osvobození svých zemí. Jedni od vlastního islamistického režimu terorizujícího obzvlášť ženy, druzí od ruských okupantů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu

Umělecky zakrvavený transparent s tváří ruského prezidenta Putina si z demonstrace odnáší Švýcarka Ren. Studuje tady v New Yorku, ale část letošního roku strávila jako dobrovolnice ve válečných oblastech Ukrajiny.

„Protestovala jsem tu za vykopnutí Ruska z Organizace spojených národů a samozřejmě taky z Rady bezpečnosti, protože teroristický stát tam nemá co dělat. OSN by se rozhodně měla reformovat. Aby země jako Rusko nebo Írán zůstávaly členy, to je neomluvitelné. Takhle je OSN k ničemu, to musejí změnit,“ říká.

Západ se podle Lavrova snaží zničit a rozdělit Rusko. Reakce na referenda je podle něj hysterická Číst článek

Podobné požadavky a projevy frustrace se množí, ale možnosti jsou vzhledem k nastaveným pravidlům omezené.

„Rusko by muselo upustit od toho, aby využilo práva veta, což je samozřejmě velmi těžko představitelné. Ta diskuse o reformě rady bezpečnosti se vede řadu let, ale pokračuje diskuse o tom, zdali nějakým způsobem neomezit právo veta, pokud je ten stálý člen rady bezpečnosti přímo zaangažován v tom vojenském konfliktu, což je samozřejmě případ Ruska na Ukrajině,“ říká pro Český rozhlas český velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek (ČSSD).

Potíž s právem veta

Ovšem i s touto úpravou by muselo souhlasit všech pět stálých členů Rady bezpečnosti s právem veta, což se u současného Ruska čekat nedá. Poslední znatelnou reformou bylo rozšíření počtu nestálých členů Rady bezpečnosti OSN před víc než půl stoletím.

Po letošním ruském vpádu na Ukrajinu se podařila aspoň ta změna, že pokud některá země právo veta uplatní, musí pak podstoupit grilování od celého valného shromáždění všech zemí.

Putin podepsal zákon zpřísňující tresty za zločiny spáchané v době mobilizace Číst článek

„Není to jakýsi všelék, ale minimálně to rozpoutá diskuzi v rámci mezinárodního společenství a tenhle stálý člen rady bezpečnosti se musí mezinárodnímu společenství zodpovídat a vysvětlovat, proč tak učinil.“

Valné shromáždění také hned na začátku letošní fáze ruské války na Ukrajině ruskou invazi většinově odsoudilo. Přijatá rezoluce ale není nijak závazná a někteří tak považují OSN za slabou a nefunkční organizaci.

„Já tu frustraci do určité míry vnímám i osobně. Na druhou stranu OSN není světový policista, není nějaká forma světové vlády. OSN je v první řadě platforma pro celé mezinárodní společenství, aby vedlo dialog, diskuzi, snažilo se hledat řešení. To je samozřejmě velmi složité a náročné. Máte 193 členských států, které mají často rozdílné názory a zájmy, ale nic lepšího než OSN nemáme,“ myslí si Kulhánek.

Připomíná například v létě zprostředkovanou dohodu ze strany OSN, která umožnila obnovit vývoz pšenice a dalších plodin z Ukrajiny.

Zvyšování tlaku

Celkově český velvyslanec při této organizaci během sedmi měsíců letošní části ruské války na Ukrajině pozoruje postupné zvyšování tlaku na Moskvu a zvětšující se izolaci jejích zástupců tady v sídle OSN v New Yorku. To bylo podle Kulhánka patrné i během návštěvy ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

„Ruská diplomacie se tím, co páchají Rusové na Ukrajině, dobrovolně vyčlenila z nějaké diplomatické civilizované komunity tady v OSN. Vidím to dnes a denně. S ruskými kolegy se nikdo moc nebaví. Rozhodně bych s ruským kolegou nezašel na kafe,“ říká šéf české stálé mise po tradičně nejintenzivnějším týdnu v OSN z celého roku.

„A i na těch partnerech, které si Rusko stále nějakým způsobem drží, už je vidět jistá nervozita. Také se snaží tlačit, aby ukončilo konflikt na Ukrajině, byť to třeba neřeknou napřímo,“ dodává.