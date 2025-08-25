Regulace digitálních služeb škodí podle Trumpa americkým podnikům. Zvažuje uvalení sankcí na EU
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje uvalení sankcí na činitele Evropské unie a jejích členských států, kteří mají na starosti zavádění nařízení o digitálních službách (DSA). Důvodem jsou stížnosti, že toto nařízení omezuje svobodu projevu Američanů a zvyšuje náklady amerických technologických podniků. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Sankce by podle nich pravděpodobně měly podobu vízových omezení.
Zahraniční obchodní partneři si sice často stěžují na domácí pravidla, která považují za nespravedlivá a omezující, sankce proti vládním činitelům kvůli takovýmto pravidlům jsou však extrémně vzácné, upozorňuje Reuters.
Úkolem DSA je zvýšení bezpečnosti na internetu. Nařízení mimo jiné požaduje, aby velké technologické společnosti více zasahovaly proti nezákonnému a škodlivému obsahu, jako jsou nenávistné projevy či materiály zahrnující sexuální zneužívání dětí.
Washington však tvrdí, že EU ve svém boji se škodlivým obsahem uplatňuje „nepřiměřená“ omezení svobody projevu a že DSA tato omezení ještě více posiluje.
Ministr zahraničí USA Marco Rubio tak začátkem srpna nařídil americkým diplomatům, aby vládám a úřadům v EU intenzivně tlumočili obavy ohledně DSA a souvisejících nákladů pro americké podniky.
Již v květnu Rubio pohrozil embargy na víza pro osoby, které „cenzurují“ Američany, a naznačil, že terčem by mohli být zahraniční činitelé regulující americké technologické podniky.
Evropská komise považuje obvinění z cenzury za „zcela neopodstatněná“. „Svoboda projevu je základním právem v EU. Je jádrem DSA,“ uvedla. DSA podle ní pouze stanovuje pravidla pro nakládání s nezákonným obsahem a zároveň chrání svobodu projevu, píše Reuters.