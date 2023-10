‚Už tři měsíce bez deště‘. Kvůli nebývale nízké hladině řeky Río Negro stojí před Amazonkou lodě na souši

Kvůli nebývalému suchu v brazilské části Amazonie klesla hladina řeky Río Negro, jednoho z přítoků Amazonky, tak nízko, že lodi v přístavu v Manaus zůstaly stát na říčním dně. Nedostatek vody narušuje říční dopravu, na níž závisí stovky tisíc lidí v okolních vesnicích, a ohrožuje také pralesní ekosystém, uvedl deník The Guardian. Manaus 8:05 17. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlečný člun a bárka převážející tři nákladní automobily, 2000 prázdných lahví na plyn na vaření a bagr uvízly na písečném břehu pokleslé řeky Rio Negro poté, co minulý měsíc najely na mělčinu, protože region postihlo velké sucho | Foto: Bruno Kelly | Zdroj: Reuters

V přístavu v Manausu, blízko místa, kde se Río Negro vlévá do Amazonky, dosáhla hladina vody svého minima za 121 let měření. Její výška činí 13,59 metru, čímž bylo překonáno dosavadní minimum z roku 2010, kdy hladina klesla na 13,63 metru.

Na snímcích pořízených ze vzduchu jsou vidět dvě lodě v přístavu, které stojí na holém dně řeky, několik desítek metrů od míst, kde ještě voda je. Tam, kde původně tekla řeka, lze nyní jezdit autem nebo na motorce, řekl kapitán jedné z uvázlých lodí agentuře Reuters. Dodal, že mu nezbývá než počkat, až se voda vrátí.

V oblasti už několik měsíců nepršelo. „V naší vesnici za sebou máme tři měsíce bez deště,“ řekl deníku The Guardian Pedro Mendonça, který žije ve vesnici Santa Helena do Ingles u Manausu. Tomuto obyvateli Amazonie se ulevilo, když do jeho vesnice jedna z brazilských nevládních organizací dovezla materiální pomoc.

Osady na břehu Río Negro jsou totiž běžně zásobovány pomocí lodní dopravy, teď se ale na mnoho míst větší lodi nedostanou, i když někam je možné doplout na kánoi.

Lidé v oblasti tak mají ztížený přístup k potravinám, pitné vodě nebo i lékům. „Jsme prakticky odříznutí,“ uvedl Nelson Mendonça, představitel vesnice Santa Helena do Ingles. Zboží se teď do vesnice nosí nebo vozí traktorem. Podle úřadů ve státu Amazonas se sucho v Amazonii dotýká 481 000 lidí.

V některých oblastech Amazonie byly v období od července do září nejnižší srážky od roku 1980, vyplývá podle britského listu z dat brazilského Národního střediska pro varování před přírodními katastrofami (Cemaden).

Brazilské ministerstvo pro vědu, technologie a inovace letošní sucho přičítá jevu El Niňo, který způsobuje extrémní výkyvy počasí. Sucho a vysoká teplota vody v Amazonii dopadá mimo jiné také na říční delfíny, kteří v září hromadně uhynuli u jezera Tefé.