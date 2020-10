Počet nakažených v Polsku stoupá, denně se nakazí přes 20 tisíc lidí. Protesty v zemi ale nepolevují

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) varovala, že protesty povedou k nárůstu počtu případů. Někteří imunologové ale tvrdí, že protestující nosí roušky, udržují rozestupy a venkovní shromáždění představují menší riziko než ta vnitřní.

„Vláda by se možná měla soustředit na zvýšení testovacích kapacit a přestat házet vinu na nás, čímž zakrývá svoji neschopnost,“ uvedla Klementyna Suchanowová, spisovatelka a jedna z aktivistek z hnutí Strajk Kobiet (Ženská stávka), které protestní akce organizuje.

Polský ústavní soud, složený převážně ze soudců nominovaných PiS, chce změnit tu část zákona o potratech, která dovoluje přerušení těhotenství v případě vážných vývojových vad plodu. Povoleny mají zůstat interrupce v případě ohrožení života či zdraví matky, anebo pokud je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu.

Drone footage shows thousands of protesters taking to the streets of Warsaw, Poland, to protest a court ruling that further limited the country's restrictive abortion laws https://t.co/AkR7iHNI98 pic.twitter.com/QMvXU2Yf2x